Recuperan diarios de John Lennon

La policía alemana arrestó en Berlín a un hombre de 58 años, sospechoso de poseer objetos robados del ex Beatles John Lennon, incluyendo algunos de sus diarios.

Las pertenencias, robadas a la viuda de Lennon, Yoko Ono, en 2006 en Nueva York, fueron incautadas como prueba, explicó Martin Steltner, portavoz de la Fiscalía de Berlín.

El detenido, no identificado, está bajo vigilancia y es sospechoso de fraude y posesión de bienes robados.

Hay otro sospechoso, residente en Turquía, quien es “inalcanzable para nosotros actualmente”, dijo Steltner en una declaración grabada, publicada en Twitter.

Entre los bienes robados hay “varios objetos de John Lenon, incluidos varios diarios escritos por él”, señaló Steltner.

Los objetos aparecieron en la capital alemana hace unos tres años y fueron confiscados este año en el marco de una investigación. No está claro cuándo serán devueltos.

Lennon, autor junto a Paul McCartney de algunos de los mayores éxitos de The Beatles --”Help”, “With a Little Help from My Friends”--, fue asesinado en Nueva York en 1980.

Desde entonces, sus pertenencias se han convertido en objetos de colección.

En febrero se subastó en Inglaterra una chaqueta de cuero que había llevado Lennon, se vendió por 10,400 libras, (11,700 euros; 13,800 dólares).