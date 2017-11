En esa Galaxia lejana, donde acontece Star Wars, la gente puede escapar de sus problemas, dijo el martes en la Ciudad de México actor estadounidense Mark Hamill, quien desde hace cuatro décadas ha dado vida al personaje de Luke Skywalker en la saga creada por George Lucas.

"La historia se repite, estamos en una era muy oscura y la gente necesita esta forma de escapar, se puede ir a Hogwarts (la escuela de magia del universo Harry Potter) o a nuestra tierra, que son lugares maravillosos para ir y olvidar tus problemas", expresó el veterano histrión en conferencia de prensa.

Para el director de la más reciente entrega de "Star Wars: Los últimos Jedi", Rian Johnson, la mítica saga de ciencia ficción es de las pocas cosas que todavía pueden enviar mensajes positivos al mundo.

En su opinión, la razón por la que esta épica trama, llevada al cine en la década de 1970, es frecuentemente utilizada como analogía para explicar acontecimientos políticos actuales, obedece al poder mismo de su historia.

"Políticamente, para mí, la razón por la que siempre se ve que se utilizan analogías de 'Star Wars' en la cultura pop, en la política y en eventos actuales, algo que ha pasado en los últimos 40 años, sin importar el fondo o lo que esté sucediendo, es porque la historia es mucho más poderosa que cualquier analogía política directa que se pueda hacer", opinó Johnson.

"Creo que el poder de Star Wars es mucho más profundo que eso. Al final, nos informamos de lo que está sucediendo en nuestro día a día y por eso se puede aplicar (la trama de la saga), así sucedió con las primeras películas y espero que suceda con lo que estamos haciendo ahora", añadió.

La vida sin Carrie Fisher

Escrita y dirigida por Rian Johnson, y producida por Kathleen Kennedy y Ram Bergman, "Star Wars: Los últimos Jedi" presenta la continuación de la saga de los Skywalker, mientras que los héroes de "Star Wars: El Despertar de la Fuerza" se unen a las leyendas galácticas en una épica aventura en la que se develan misterios milenarios de la Fuerza.

En esta nueva entrega, conocida también como el "Episodio VIII", la actriz británica Daisy Ridley repitió su participación en el papel de Rey.

"No siento que sea un modelo a seguir, porque Rey es mil veces mejor que yo, así que me siento muy afortunada de interpretarla. No tengo el destino de la galaxia en mis hombros, es solo una película que hace feliz a la gente", dijo Ridley sobre la presión que su personaje podría provocarle.

Para Hamill, es sorprendente ver a todas las chicas queriendo ser como Rey, algo que dijo, "le conmueve el corazón".

"Es algo como lo que sucedió con la Mujer Maravilla, Sigourney Weaver, en 'Alíen', o Linda Hamilton en 'Terminator' antes", destacó el actor de 66 años.

Junto a Ridley, en el filme repiten participación Adam Driver como Kylo Ren, John Boyega interpretando a Finn y Oscar Isaac como Poe Dameron, además la fallecida actriz Carrie Fischer en el papel de Leia.

"Todo con respecto a Carrie (Fischer) es más grande que la vida (...) Siempre quería vivir al máximo cada momento. Sin ser egoísta, me molesta que no esté aquí porque me estaría mostrando el dedo de en medio y haciendo gestos, mientras trato de contestar sus preguntas", dijo Hamill.

"¡Era impecable! Excepto en estos casos, pero no puedo imaginar mi vida sin ella", subrayó nostálgico el actor sobre la actriz fallecida el 26 de diciembre de 2016.

"Star Wars: Los últimos Jedi" se estrenará a nivel internacional en los primeros minutos del 15 de diciembre próximo, aunque algunos países, incluido México y Brasil, podrán verla un día antes.

"Para nosotros, Latinoamérica es un mercado inmenso, y lo correcto es estar aquí por el apoyo que le han dado a los personajes y a la franquicia todos estos años", subrayó el productor Ram Bergman.