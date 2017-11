Las candidatas al certamen de Miss Universo perfeccionaban ayer los últimos detalles para la gala que se celebrará hoy en el hotel Planet Hollywood de Las Vegas (Nevada). Las aspirantes trabajaron intensamente en las presentaciones de los tres eventos principales, como son el desfile en traje de baño, la presentación con traje de gala y las preguntas de los jueces.

Según algunas casas de apuestas, las representantes de Suráfrica, Colombia, Tailandia, Filipinas y Venezuela figuran como favoritas para llevarse la corona entre las 92 candidatas, número récord de participantes en la historia de este certamen.

Según Noemí Meléndez, experta en certámenes de belleza y que asesora a varias delegaciones presentes en esta edición, la nueva soberana universal tendrá más de modelo integral y natural, con cuerpos “bien cuidados y más atléticos”, que de típica reina de belleza. Para algunas aspirantes, este certamen además reconoce algo más que la belleza exterior.

Los organizadores han invitado al público a que vote en la página de internet del concurso. Las 3 representantes que obtengan el mayor número de votos en sus respectivas regiones continentales tendrían un cupo garantizado en el ramillete de 16 semifinalistas.

Berenice espectacularmente vestida

La nicaragüense desde que llegó a Las Vegas -el pasado 12 de noviembre- ha recibido muy buenas críticas por los atuendos utilizados, cuyos diseñadores han sido Jorge Vega, Erick Bendaña, Carlos René Cruz y Allan Moncada.

Berenice Quezada tiene 24 años y es originaria de El Rama. Se considera una joven sencilla y luchadora que desde muy joven quiso convertirse en Miss Nicaragua; para eso participó en varios concursos antes de llevar a este certamen nacional.

Fue un 25 de marzo que ganó este título y alborotó las redes al decir que no sería como las anteriores misses que solo figuraban en la TV. Luego pidió disculpas. “Quiero ser diferente porque vengo de una ciudad pequeña y El Rama tiene muchas comunidades y comarcas, donde me gustaría llegar y decirle a las mujeres que están luchando por su sueño y sus hijos que no se den por vencidas, que todo se puede en la vida”, dijo en una entrevista concedida a El Nuevo Diario.

Respecto a las críticas que han tenido los certámenes de belleza en los últimos años, Quezada señaló -en esa misma entrevista- que “los actos pueden hacer que las personas vayan cambiando y se den cuenta que no solo son belleza, sino que es una oportunidad para que la mujer se dé a conocer como persona y a su país”, expresó.

Hoy le tocará representar a Nicaragua en Las Vegas, donde podrá en práctica todo lo aprendido durante su preparación en New York junto a la supermodelo Lu Sierra, quien entrena a miles de jóvenes para Miss USA y Miss Universe.