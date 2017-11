Ricky Martin celebra unión entre México y Puerto Rico con recital gratuito

Ricky Martin celebró el sábado los lazos entre México y su natal Puerto Rico con un concierto gratuito en la plaza principal de la capital mexicana, donde reunió a 100,000 personas, según cifras de las autoridades locales.

El boricua cumplió su promesa de presentarse en el popular 'Zócalo' de Ciudad de México, luego de que su concierto, originalmente anunciado para el 20 de septiembre, tuvo que ser reprogramado debido el terremoto de magnitud 7.1 que azotó el centro del país el 19 de septiembre.

"Quiero que esta noche nos olvidemos de todos los problemas... Que esta noche seamos felices, que esta noche nos vayamos de aquí sin voz de tanto cantar y sudados de tanto bailar", dijo emocionado el cantante, de 45 años.

Desde el escenario, Ricky Martin aplaudió la solidaridad entre ambas naciones en momentos de crisis como los de septiembre, cuando dos terremotos azotaron el centro y sur de México, y el huracán María golpeó a Puerto Rico, dejando cientos de fallecidos y miles de damnificados.

"Mi relación con México es una relación de familia, y yo estoy hoy aquí, mi segundo hogar", dijo el ganador de dos Grammy al alcalde Miguel Ángel Mancera, en una reunión privada horas antes del espectáculo.

"Vengo de Puerto Rico, donde estamos pasando algo difícil, como lo que sucedió con el huracán (María), pero Puerto Rico y México siempre hemos estado conectados de mil maneras. ¡Y esta noche lo celebramos!", añadió el intérprete de canciones como "Drop It on Me" y "Vuelve".

Valeria y Martha, dos argentinas que llegaron la mañana del sábado a Ciudad de México de vacaciones, se enteraron el mismo día que su ídolo ofrecería un concierto gratuito.

"No hemos podido verlo aún en Argentina, así que vamos a gozar de ese privilegio de verlo acá en México", dijo Valeria.

"Las 12 horas de viaje valieron la pena. ¡Una noche con Ricky Martin", agregó Martha, con una sonrisa en el rostro.

El concierto de casi dos horas, que incluyó grandes éxitos como "La Copa de la Vida" y "Livin' la Vida Loca", cerró el último tramo de la gira "One World Tour", iniciada en abril de 2015, y que recorrió Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, España y Australia.

El esfuerzo filantrópico del cantante ha adquirido gran relevancia desde que el huracán María azotó a Puerto Rico, el 20 de septiembre pasado, impulsando varias iniciativas para recaudar dinero y suministros para sus connacionales.

Martin mantiene activa una campaña de recaudación a través del portal youcaring.com, con la que ha logrado más de 4 millones de dólares en donaciones, aunque la meta es llegar a 6 millones.