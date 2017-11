Miss Nicaragua 2017, Berenice Quezada, envía emotivo mensaje previo a Miss Universo

Nuestra Miss Nicaragua, Berenice Quezada compartió un conmovedor mensaje a través de sus redes sociales, pocas horas antes de la gala final de Miss Universo, que se celebrará esta noche en Las Vegas.

“¡Llegó el gran día! Esto es el comienzo de algo hermoso y pase lo que pase hoy en este escenario siempre estaré orgullosa de lo que logre porque me costó tanto estar acá que parece mentira somos pocas las que tenemos la oportunidad de vivir esto y se trata de disfrutarlo cada segundo”, escribió la beldad nicaragüense en su cuenta de Instagram.

La nicaragüense también se mostró agradecida con Dios y todas las personas que la han apoyado desde el inicio de su carrera.

“Gracias Dios por esta gran oportunidad que me diste en la vida, a la Organización de Miss Nicaragua por confiar en mí. Me siento tan orgullosa de portar el nombre de mi país en mi pecho y en mi alma. Quiero darle las gracias a mi familia porque a pesar de todo siempre está ahí cuando los necesito, a todas las personas que me apoyaron desde el inicio de mi carrera y a las que se unieron en el camino”, continuó Quezada.

Finalmente dijo sentirse orgullosa de ser nicaragüense y que confiaba en los planes de Dios.

“Gracias mi Nicaragua entera por la gran confianza que depositaron en mi... Dejo todo en las manos de Dios los planes de él son perfectos. Arriba Nicaragua. Soy tan orgullosa de ser Nicaragüense”, expresó la Miss Nicaragua.

Las reacciones

Los ánimos y toda la buena energía de los seguidores de Quezada no se hicieron esperar quienes dejaron más de 80 mensajes en el post que acompañó con la foto oficial de las votaciones.

La usuaria Ashley Boubalova, escribió, “Bere visualízate con esa corona recordá que la mente es poderosa, y has hecho un excelente trabajo, con ayuda de Dios y la personalidad que tenés (además de belleza) podes obtener lo que te propongas, tenés todo para ganar, muchos éxitos”.

Por su parte Rober Palacio expresó, “mi reina con la ayuda de Dios todo fluirá, bendiciones Bere te queremos montones, y a demostrarle al mundo de que están hechas las mujeres nicaragüenses”.

La gala

La ceremonia final de Miss Universo será conducida por el presentador Steve Harvey, quien en 2015 pasó a la historia del certamen al anunciar por error a la ganadora equivocada.

El Hotel Planet Hollywood de Las Vegas será el escenario de la gran final. Están confirmadas las presentaciones de las cantantes Fergie y Rachel Platten, conocida por el tema "Fight Song".