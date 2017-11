Katering Medina lista para la final de Miss Asia Pacífico

Mañana es la gran final de Miss Asia Pacífico Internacional 2017, a las 6:00 a.m. (hora de Nicaragua) a realizarse en Manila, Filipinas, el país está siendo representado por Katering Medina, finalista de Miss Nicaragua 2017.

La nicaragüense señaló que han sido 20 días de mucho esfuerzo, trabajo y dedicación. Cuando vamos a los lugares la gente grita Nicaragua, es bello ver como los filipinos aman los concursos de belleza y apoyan a todas las reinas independientemente de su país de origen”, expresó Medina.

Este lunes se realizó la entrevista con el jurado. “Nos pidieron vestido blanco, cero maquillaje, cabello recogido y accesorios discretos”, comenta. “Era una entrevista de personalidad, belleza natural y condición física, por lo que modelamos en traje de baño. Hablamos, una por una, frente a 18 jurados, pero Dios primero todo sea positivo”.

Durante la competencia de traje de noche la beldad nicaragüense usó un vestido azul con brillo y transparencias, de la diseñadora Soraya Membreño y para la final, dice, usará otro vestido. “El de doña Soraya, que es bellísimo, se realizó para esa parte del concurso, que fue el desfile de vestido de noche con diseñadores nacionales, ahora para la final tengo dos opciones más, aún no me decido cuál usar, tengo que volvermelos a poner, porque he bajado de peso, entonces el que me quedé mejor”, agrega.

A Medina no le importan las críticas, al contrario la hacen más fuerte, por lo que asegura que espera de todo corazón entrar al top del concurso, pero de no hacerlo está más que satisfecha con el trabajo que ha realizado. “No seré la primera ni la última que no entra, pero todo lo dejo en las manos de Dios”.

“Agradezco el apoyo de todos los nicas, así como de mi familia, mis amigos y de ustedes los medios de comunicación, les dije que a Filipinas venía a competir y así lo he hecho, porque solo la persona que esté en nuestros zapatos sabe que esto no es fácil, pero cómo se disfruta cuando te gusta lo que haces”, finaliza.