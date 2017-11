Rosario Ortiz de Chamorro y su comunión con la naturaleza

Hace 46 años, tres mujeres talentosas fueron invitadas por el maestro Rodrigo Peñalba para exponer un conjunto de pinturas en Bellas Artes, una muestra que se convirtió en el punto de partida para que desplegara la carrera plástica de Rosario Ortiz de Chamorro, fiel devota del poder y la hermosura de la naturaleza.

Su obra, ha sido elogiada por los principales críticos de arte de nuestro país y su fidelidad a sus principios creadores le ha permitido seguir pintando la magia de las flores y de las frutas que la atrapan entre sus colores, olores y formas.

Esta tarde, Ortiz de Chamorro inaugurará la muestra “Nicaragua linda, Nicaragua natural”, en la Pinacoteca del Banco Central de Nicaragua, en la que también participarán los pintores Mauricio Rizo y Marcelo Ampié.

La pintora -de origen leonés- dijo que la idea de la exposición nació cuando se encontró a Rosa Emilia Jirón y le preguntó que cuándo iba a exponer en el país.

“Desde ese momento empecé a trabajar, voy a presentar obras grandes que las venía pintando poco a poco, incluso llegué a trabajar hasta 12 horas al día para tener las obras listas y cumplir con la fecha que desde el principio se fijó para hoy, 29 de noviembre”, señaló.

Esta exhibición estará abierta hasta el 15 de diciembre y en ella expondrá 24 piezas, 13 son nuevas y también lleva dos dibujos, uno es prisma color, una silueta de orquídea con variedad de tonos azules, pintada en 2017, y el otro una orquídea rosada que fue hecha en 1989, lo que permite hacer un contraste de su pintura en el tiempo.

Respecto a su inspiración en la naturaleza, la artista dijo: “En la naturaleza he encontrado todo, sin ella no podemos vivir, todos podemos apreciarla en donde quiera que estemos, somos parte de ella y cuando fallecemos volvemos a estar dentro de ella. En la naturaleza el señor nos ha puesto tantas maravillas para enseñarlas a los demás que no tienen el privilegio de haberlas visto”.

“Yo pinto en mis cuadros el fondo del objeto en verde y también hay azul, a veces fuerte otras veces más débil, pensando que tenemos que trabajar en la tierra para llegar al cielo. No sabemos cuánto nos va a tomar para llegar al cielo, pero lo haremos”, manifestó.

La última exposición de doña Rosario Ortiz de Chamorro en Nicaragua fue en 2013, en Galería Códice, aunque recalcó que apoyó a Juanita Bermúdez en la celebración de los 25 años de ese espacio de arte y cultura.

“En esta exhibición estarán también Mauricio Rizo y Marcelo Ampié, los cuadros de ellos me encantaron y estoy contenta de participar con los dos. Todo fue saliendo poco a poco de la mano de Dios, porque él es el que dispone de las cosas”, asegura.

A sus 72 años, doña Rosario Ortiz de Chamorro confiesa que la pintura es para ella un trabajo, al igual que cualquier otra profesión, por eso pinta casi a diario. “A veces he pasado 12 horas y he renunciado a hacer otras cosas porque soy disciplinada. Es verdad que no tengo la misma energía de antes, pero la pintura ha sido importante en mi forma de vida y lo sigue siendo”.

En cuanto a las tonalidades que exhibirá en esta muestra comparte: Cuando estaba haciendo la primera parte, mi hija me dijo que no veía el rojo, entonces me traje una avispa roja con un follaje lindo, verde, pensando en poner un poco de rojo a las obras nuevas, pues tengo algunas obras que se exhibieron en Europa que tienen todo color, ahora hay amarillo, blanco, rojo y azul, hay de todo, esa variedad me alegra mucho, ver tantos colores juntos”, expresó. La exposición será inaugurada hoy a las 4 de la tarde y la entrada es gratuita.