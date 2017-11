Ricardo Arjona cumplió el deseo de verónica

Ricardo Arjona protagonizó un emotivo encuentro con una fan durante su presentación en Argentina. Al enterarse que Verónica Luque, una seguidora de 12 años que sufre de sarcoma de Ewing, no podía ir a verlo en concierto, el guatemalteco decidió sorprenderla con su visita. El video fue posteado por el cantante en su cuenta de Facebook.

El clip de casi dos minutos describe inicialmente el pedido que hizo Luque a través de un primer video difundido en redes. En este decía que debido a su enfermedad le sería imposible asistir al concierto de su ídolo y que esperaba que el cantante pueda saber de la admiración que siente por él.

“Hola. Soy Verónica Luque y tengo 12 años. Seguramente muchos de ustedes ya saben que me gusta Ricardo Arjona. Hice este video con las ganas de poder llegar a él, así que les pido me ayuden a difundir. Sé que en estas fechas él va a estar dando conciertos en diferentes lugares de Buenos Aires, pero como los hace en estadios o lugares abiertos por mis condiciones se me hace imposible asistir. La idea es poder saludarlo y que él sepa que desde muy chica escucho y canto sus temas con mi papá”, se le oye decir a Verónica en el citado video.

Segundos después, se ve a Ricardo Arjona camino al hogar de Verónica. En el video se observa que la menor ingresa al departamento junto a sus padres y la hermana menor (cómplices de la sorpresa). En el momento en que se da cuenta de la característica voz del artista, que proviene de una de las habitaciones, queda sorprendida, da un paso atrás, solloza y luego abre la puerta a su sueño: conocer a Ricardo Arjona.

“Cuando existir vale la pena. Verónica, tu sonrisa fue el mejor premio que recibí. Todo estará bien”, escribió el artista junto a la publicación en la que, según se ven en las imágenes, Verónica y Arjona cantaron juntos “Nada es como tú”.

Verónica en el 2016 fue diagnosticada con sarcoma de Ewing. Ha pasado por muchos tratamientos como radioterapia y quimioterapia, además de operaciones en donde le retiraron varios órganos como parte del proceso.