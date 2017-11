Armando Manzanero presenta álbum con letras de José Antonio Ceballos

El compositor y cantante mexicano Armando Manzanero presentó hoy en Ciudad de México su último álbum, "Tengo permiso", cuyas canciones fueron compuestas con las letras de su íntimo amigo, doctor y escritor José Antonio Ceballos.

"Lo conocí en un momento sentimentalmente duro para mí, y su escritura y sus letras supieron aportarme lo que necesitaba", relató Manzanero sobre Ceballos.

La presentación del disco, que tuvo lugar en un famoso restaurante de la capital mexicana, transcurrió con un formato "a la antigua" en que distintos artistas interpretaron las canciones del nuevo disco ante el público y los medios de comunicación.

El mismo Manzanero abrió el acto interpretando la canción "Sin Noticias", que aborda la melancolía hacia un amor pasado. Manzanero y Ceballos se conocieron hace 25 años en la capital mexicana, cuando el reconocido compositor requería de un médico para tratar un problema oído y le presentaron al doctor, amante de la medicina y también de la escritura.

Hace dos años, Manzanero le propuso a su amigo componer un disco a partir de las letras que Ceballos escribía, iniciativa que el médico y escritor aceptó y que dio lugar a "Tengo Permiso".

Los artistas Carlos Cuevas, Jorge Ortiz, Gil Rivera, Aranza, Karen Espriu, Sandy Domínguez, David Cavazos y Juan Pablo Manzanero (hijo del compositor) son quienes, junto al mismo Armando Manzanero, ponen voz a las letras escritas por Ceballos en el álbum.

Manzanero (Ticul, 1935) fue el primer mexicano en recibir un Premio Grammy honorífico por su trayectoria, y se ha convertido en un icono de la música romántica gracias a temas como "Somos novios", "Adoro" y "Contigo aprendí".

En una entrevista reciente a Efe, el compositor y cantante de 81 años se negó a dar la razón a aquellos que le dicen que su tiempo ha pasado y aseguró que "jamás en la vida" dejará de trabajar.

"He tenido mis tiempos en donde piensan que ya no doy más, que ya se terminó mi época, pero cuando surge una oportunidad ahí entro y les hago entender que no es cierto", sentenció.