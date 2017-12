El cantante Bad Bunny, conocido como el rey del trap latino, dará un concierto en Nicaragua para 2018, se informó anoche.

La confirmación llegó la noche del jueves por parte de Premier Producciones, tras un concierto del dúo reguetonero Zion & Lennox.

Bad Bunny es famoso por su tema “Soy peor”, también por la colaboración con Becky G en uno de los temas del momento (Mayores) y su participación en la canción “Krippy Kush” que canta junto a Farruko y Rvssian. Se espera que su concierto en Nicaragua sea en febrero de 2018.

“¿Cuántos quieren ver a Bad Bunny?”, preguntó un animador previo al inicio del concierto de Zion & Lennox, anoche en Managua.

El público no dudó en expresar su emoción con un tremendo grito. Minutos después, la productora nicaragüense compartió la noticia en sus redes sociales.

El artista reconocido por la fanaticada como el “rey del trap latino” y con tan solo 23 años, fue recién nominado a los Latin Grammy 2017 y expresó sentirse emocionado por este acontecimiento.

En entrevista a diferentes medios internacionales manifestó que la nominación tiene gran significado para él porque “pocos saben lo que se siente estar en ese lugar”.

Relató que hace un año él se encontraba trabajando en un supermercado. Precisamente el acontecimiento se volvió viral en las redes sociales por una fotografía en la cual el artista aparece uniformado junto a una excompañera de trabajo.

Hoy, las canciones de Bad Bunny están bien posicionadas en las listas más importantes de música.

Así que en los próximos meses los nicaragüenses podrán disfrutar de temas como: Soy peor, Ahora me llama, Tú no vives así, No te hagas, entre otros.