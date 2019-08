El móvil nos acerca a la cultura

EFE-REPORTAJES

Hace algunas décadas ninguno de nosotros podría pensar que este tipo de tecnologías pudiera existir y mucho menos implantarse en nuestra vida como un elemento más de consumo de determinados productos audiovisuales.



El origen de los móviles procede de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento se planteaba la necesidad de establecer una comunicación a distancia a partir de otro mecanismo que no fuera el teléfono convencional. Compañías como Motorola se iniciaron en esta andadura creando un equipo que funcionaba mediante ondas de radio.



A partir de la década de los años 80 se comenzó a experimentar y perfeccionar este mecanismo de comunicación, que iría destinado a todos aquellos que necesitaran estar continuamente en contacto.



Evolución de la telefonía móvil por generación

Los celulares de primera generación tuvieron su origen en los países asiáticos con tecnología analógica que utilizaba ondas de radio. Las características de estos móviles es que eran muy pesados y de gran tamaño, para conseguir una comunicación sin interferencias.



Los celulares de segunda generación están caracterizados por la utilización de tecnología digital, incorporación del EMS, MMS (utilizan el GPRS) y GPRS (servicio de recepción de paquetes de datos).



Por último, los móviles de tercera generación se desarrollan en Japón y su especial significación es que incorporan el servicio de videollamada.



Durante los últimos años, con la consolidación de los celulares de segunda generación y la llegada de los móviles de tercera generación, se ha producido un nuevo tipo de consumo de productos a través del móvil.



A través de medios como el SMS, EMS, MMS, Bluetooth o Internet se produce la descarga o intercambio de archivos de todo tipo, entre los que destacan los vídeos (musicales, cortos de cine), música o videojuegos.



Estamos ante una nueva forma de consumo que introduce al usuario en el uso de las nuevas tecnologías.



El Clic2C

En la actualidad se está viviendo un momento en el que la inmersión de los usuarios de móviles a las nuevas tecnologías es evidente. Por ello, han salido al mercado nuevos productos como Clic2C, que es una nueva forma de descarga de servicios y contenidos digitales disponible para todos los usuarios de móvil.



El cliente que quiera poseer esta nueva tecnología tiene que descargarse una aplicación de manera gratuita.



Esta aplicación permitirá al usuario la descarga de archivos, vídeos, música, etc, a través de una simple fotografía, desde su móvil hasta el medio impreso. Esta foto poseerá una marca de agua que tiene una conexión con un servidor asociado que distribuirá directamente al móvil los contenidos que se soliciten.



Por tanto, el cliente realiza una compra o descarga a través de una sencilla fotografía, previo pago de la conexión.



El desarrollo de este producto Clic2C ha sido generado a partir la tecnología creada por una empresa llamada Digilmac Corporation, que crea sistemas de seguridad e identificación a partir de marcas de agua digitales.



Las marcas de agua son datos digitales prácticamente invisibles incrustados en los medios escritos como fotografías, vídeo, audio, etc.



Es a través de las fotos que se realizan desde el propio móvil, como se identifican estas marcas de agua y se genera la descarga de los contenidos.



Mediante estas marcas también se establecerá la protección de los datos y se garantizará la seguridad.