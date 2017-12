Mario Lara es un actor y realizador audiovisual de Costa Rica, que actualmente promueve dos cortometrajes y tiene planificado realizar una película de terror tico-nicaragüense.

La trama de la película abordará el tráfico de órganos, específicamente por el descuido que muchos padres tienen con sus hijos. Según Lara, es una situación que se da a menudo en la región.

Para este proyecto se contará con actores de ambos países, pero la parte de la producción contará meramente con personal costarricense, dijo Lara.

El joven señaló que es mucho esfuerzo realizar producciones cinematográficas en la región, pero no es imposible. La parte más complicada es buscar financiamiento, la etapa en la que él se encuentra ahora.

El tráiler del corto “Liberencia” ya está disponible en YouTube. Es uno de los proyectos realizados. En este aborda la historia de una mujer de 36 años que se involucra con un joven de 16. Abandona a sus hijos y luego afronta la justicia para poder ver a sus hijos.

El otro proyecto se llama “La oportunidad”, en el que planea una realidad que vive el mundo del modelaje. “Hay muchas agencias falsas que le prometen trabajo a muchos jóvenes y detrás de ello hay toda una red. De eso se trata este corto, es sobre un joven que viaja a Costa Rica en busca de trabajo como modelo, pero se encuentra con ofertas de prostitución”, relató.

“Desde muy pequeño me gustó la actuación. Era mi sueño ser actor y me fui involucrando en distintos proyectos, pero después me llamó la atención la parte de la producción”, contó.

Según Lara, “nada cae del cielo”, refiriéndose a que uno debe ponerle mucho esfuerzo a los proyectos que se planteen. No es fácil, asegura, pero todo se puede lograr con perseverancia.

Lara inició como modelo, también ha actuado y ahora se dedica a la producción de corto.