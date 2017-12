Mariah Carey dará concierto de fin de año

La diva del pop Mariah Carey confirmó que volverá a cantar en la celebración de Times Square en Nueva York, para recibir el 2018, un año después de haber sido humillada por problemas técnicos en el televisado evento anual.

“Todos podemos estar de acuerdo en que el año pasado no fue exactamente como lo planeamos y estamos encantados de avanzar juntos para brindarle a Estados Unidos una increíble noche de música y celebración”, dijo Carey en una declaración conjunta el viernes con Dick Clark Productions, empresa que dirige el espectáculo. El año pasado, el sistema de micrófonos comenzó a funcionar mal cuando Carey cantó las primeras notas de la canción de Año Nuevo “Auld Lang Syne”.

Te interesa: El circo de Arjona hizo reír y cantar

Visiblemente alterada, la cantante dijo que se iría pero luego se quedó, mientras sus bailarinas siguieron actuando y los productores tuvieron que poner una grabación de audio de su voz. Sin demasiado entusiasmo entonó su éxito “Emotions”, en lo que se suponía que sería el clímax del show para las multitudes que esperaron por horas en el frío de Times Square.

Carey, famosa por su amplio rango vocal de cinco octavas, fue una de las artistas más vendidas de la década de 1990 y desarrolló una estrecha asociación con la época de las fiestas de fin de año por su éxito “All I want for Christmas is you” (Todo lo que quiero para Navidad eres tú). Durante años ha presentado conciertos con temas de Navidad en Nueva York.

De interés: Britney Spears apoya a los dreamers

La celebración de la víspera de Año Nuevo también contará con la presencia del cantante pop Nick Jonas y la exvocalista de Fifth, Harmony Camila Cabello, cuyo álbum debut como solista es uno de los lanzamientos más esperados de principios de 2018.