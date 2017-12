Thalía, ¿la nueva víctima del exceso de botox?

Thalía se ha conservado de manera admirable a sus 46 años. Esto lo demostró recientemente en Instagram luciendo un vestido de quinceañera que le marcaba una perfecta cintura moldeada y un cuerpo espectacular. También en sus recientes videos musicales, en donde podemos verla sensual y atractiva.

Sin embargo, el día 24 de diciembre subió un pequeño video a su Instagram felicitando a todos, con su cabello rizado, un suéter navideño y… una cara, un poco diferente. No se sabe si se trata de algún “filtro” que están de moda en las aplicaciones o una luz que no fue beneficiosa para la apariencia de Thalía, pero sus fans en Instagram expresaron su consternación en los comentarios.

Muchos solo hicieron notar que el rostro de Thalía estaba un poco más hinchado, mientras que otros saltaron rápidamente a la conclusión que era otro caso de exceso de bótox.

Feliz Navidad, amores míos. Mis mejores deseos para todos mis amores. ¡Paz, amor, armonía y alegría para el mundo!” escribió la cantante como leyenda del mencionado video en el que luce su rostro en primer plano.

“¿Qué se hizo? !Qué mal! Está hinchada su cara”, “No parece Thalía”, “Yo opino que mejor ya no se haga nada en la carita. Cada vez se parece menos”, “Qué pasó con tus bellas facciones de antes, eras bella, no te toques más la cara, te estás desfigurando. No lo necesitas, es mejor envejecer con dignidad”, fueron los comentarios de algunos de los cibernautas.

El video publicado por Thalía en cuestión de horas llegó a tener más de 400 mil “Me gusta”. Les responderá la cantante mexicana a sus seguidores, pues, habrá que esperar a ver qué dice.