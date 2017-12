Don Francisco: Los taxis en Nicaragua cobran más caros que en París

Un breve video de Don Francisco en Nicaragua se está siendo viral en las redes sociales, luego que declarara que había pagado 20 dólares a un taxi por haberlo trasladado 2 cuadras.

Las polémicas declaraciones del presentador de televisión chileno se muestran en una grabación, publicada en la página de Facebook de un restaurante de San Juan del Sur, que más tarde fue eliminada por el comercio



Esta fue exactamente la conversación que mantuvó Don Francisco en el video:

P: ¿Don francisco es su primera experiencia aquí en Nicaragua, en San Juan del Sur?

R: Mi primera experiencia en qué sentido

P: ¿Haber venido aquí a San Juan del Sur?

R: Pensé que me hablabas de mi primera experiencia sexual, no ha sido aquí todavía. He venido muchas veces a Nicaragua, pero no acá.

P: ¿Cuál es su impresión del puerto de San Juan del Sur?

Pues no he visto nada todavía pero anduve en un taxi 2 cuadras y me cobró 20 dólares

R: ¿Muy caro 20 dólares?

P: Para dos cuadras muy caro, está más caro que parís.

En otro video, se ve al personal del restaurante cantando las mañanitas a Don Francisco quien mañana cumplirá 77 años.

Mario Kreutzberger es parte de los más de 300 tripulantes del crucero Silver Whisper que arribaron esta mañana al puerto turístico de San Juan del Sur.

Los cruceristas visitarán las ciudades de Granada, Masaya y Rivas.

El también entrevistador visitó Nicaragua a finales de la década de los 90 con su programa Sábado Gigante.