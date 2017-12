Manifiesto Urbano estrena video de “Ya no me llamés”

Hace unos meses surgieron los comentarios de una posible colaboración musical de Manifiesto Urbano y Odalhya Fernández, presentadora de TV y cantante, que ayer se confirmaron con el estreno del video “Ya no me llamés”, un tema escrito por el vocalista de esta banda, Lennin del Río, y que habla de lo duro que es vivir una ruptura amorosa.

Aunque no estaba contemplado incluir este tema en la nueva producción de Manifiesto Urbano, del Río confiesa que Odahlya le había comunicado su interés de grabar algo escrito por él para cantarlo juntos. “Yo había estado ocupado en otras canciones, pero de pronto salió esa inspiración y me pareció que el tema quedaría lindo con ella”, menciona el artista.

“Casi todas las canciones que yo hago son biográficas, esta es la historia de una amiga que está terminando su relación y, como yo también he vivido varias veces eso, sumé su historia con elementos de mi experiencia y siento que quedó una canción muy sincera. Me satisface mucho ese tipo de temas románticos”, relata del Río.

Pavel Vaugh dejó la banda

Manifiesto Urbano se ha convertido en una de las bandas más escuchadas a nivel nacional y son muchos los fanáticos que la siguen. Para este 2018, la banda tiene muchos proyectos, en los cuales ya no estará el exvocalista Pavel Vaugh, pues se dedicará a su carrera como solista.

“Pavel ya no está en la banda. Se fue por varios motivos, no creo que solo sea uno. Le deseamos lo mejor, creo que vivimos juntos una buena etapa como equipo y ahora él seguirá haciendo sus canciones”, anunció del Río. En su lugar ahora estará la también fotógrafa Liz Luz, quien lleva años trabajando con la agrupación. “Al irse Pavel no estamos intentando sustituirlo, cada persona es única e irremplazable, pero desde hace rato yo quería que hubiera mas energía femenina en la banda”, concluyó.