Roberto Gómez Fernández, hijo de la fallecida estrella “Chespirito”, declaró recientemente a un programa mexicano que no descarta esa posibilidad que se grabe pronto una bioserie sobre su papá: “Es una posibilidad, es algo que tomaría muchísimo tiempo, porque contar su historia como tal no es algo que me gustaría, tal vez contar algún momento, anécdotas y algo que cuente la esencia del Roberto Gómez Bolaños que la gente no conoce, y eso sería muy complicado, entonces no hay prisa, tal vez con el tiempo”.

Considerado uno de los humoristas más importantes de América, Gómez Bolaños falleció el 28 de noviembre de 2014. Acerca de cómo ha superado la pérdida, su hijo dijo: “Es algo doloroso que el tiempo lo va curando y la verdad es que siempre tratamos de que gane el buen recuerdo y las manifestaciones de cariño de todos, y eso es lo que alimenta el alma”. Igualmente, el productor fue consultado acerca de los rumores que han rodeado a la viuda de su padre, Florinda Meza, acerca de que estaría saliendo con un hombre: “Pues mientras sea feliz, bienvenida”.