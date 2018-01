Jay-Z y Beyoncé exponen infidelidad en video

Ya no es secreto que Beyoncé y Jay-Z utilizan su música como instrumento para hacer catarsis respecto a sus vaivenes personales. De hecho, “Lemonade”, el aclamado álbum de la artista, contaba con varios himnos sobre el empoderamiento femenino en respuesta a los engaños de los hombres. En canciones como “Pray You Catch Me”, “Hold Up” y “Sorry”, la ex Destiny’s Child cometía sincericidio con letras detallistas respecto a los deslices del rapero, quien recientemente admitió haberle sido infiel a su mujer.

Hace unos días, en una entrevista realizada por el editor ejecutivo del New York Times, Dean Baquet, Jay-Z habló sobre la crisis matrimonial que atravesó con su esposa. “Tienes que sobrevivir y cuando entrás en eso, ¿qué sucede? Cierras todas las emociones. Incluso con las mujeres, y no puedes conectarte. En mi caso, fue profundo. Y después todas las cosas pasaron desde ahí: la infidelidad”, recordó y añadió que componer fue lo primero que los ayudó a salir de esa dura etapa.

Por lo tanto, no sorprende que en su álbum nominado al Grammy 4:44, Jay-Z haya empleado un mecanismo similar al de Beyoncé. En su canción “Family Feud”, el músico se pregunta: “¿Tan difícil es para mí? Te estoy fallando día a día, ¿por qué sigo huyendo? Si mis hijos lo supieran, no sabría qué hacer (...) ¿Quién se arriesga cuando tienes a tu alma gemela? ¿Eso es arriesgaste por Blue?”, se cuestiona, en clara alusión a la primera hija que tuvo con Beyoncé, Blue Ivy. Luego de unas semanas de espera, finalmente el rapero dio a conocer el adelanto del clip de su celebrado tema. En el anticipo, Beyoncé realiza una participación especial —como su marido había hecho en la balada “Sandcastles”— y se la puede ver vestida de negro en una imponente iglesia, a la que ingresa Jay-Z de la mano de la pequeña Blue Ivy.

El teaser cuenta con imágenes de una pareja no identificada que pasa del amor a la violencia sin escalas, y varias referencias a “El padrino”, película a la que el músico alude incluso desde la letra. ¿La perlita del clip? Cuando a Jay-Z se lo ve caminando hacia su confesión, mientras que Beyoncé oficia de cura.