Mariah Carey asombró en el show de Año Nuevo, en Times Square

Mariah Carey completó sin incidentes su actuación en “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve”, presentado por Ryan Seacrest, en Times Square, tras el fracaso del año pasado. Vestida con un traje largo, que mostraba parte de su cuerpo y un abrigo de piel blanco, interpretó sus éxitos de la década de 1990 “Vision of Love” y “Hero”. Carey pidió un té caliente entre canciones y bromeó con que era “un desastre” que no hubiese ninguno.

También se presentaron en el escenario Andy Grammer y Nick Jonas, quienes amenizaron la espera del Año Nuevo para miles de personas, quienes soportaron temperaturas de -12 C° en la emblemática plaza.

El bochorno de 2016

En la celebración del año pasado tropezó, lo que le impidió hacer correctamente la sincronización labial (‘playback’). Molesta por las notorias circunstancias, la diva del pop dejó de fingir cantar y puso una mano en su cadera mientras el playback continuaba sin ella. La intérprete de “We Belong Together” culpó de su desastrosa actuación al sabotaje de unos ejecutivos, que querían audiencia a toda costa.

La diva salió disparada del escenario después de que los problemas técnicos la dejaron completamente en evidencia.