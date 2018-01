¿Será Kylie Jenner mamá soltera?

Varios medios de entretenimiento han indicado que la relación entre Kylie Jenner y el futuro padre de su bebé, Travis Scott, habría llegado a su fin, sin embargo, varias fuentes aseguran a People que siguen juntos.

Fue en abril de 2017 cuando se dio a conocer que la joven empresaria de 20 años y el cantante eran novios. Meses después se reveló que Jenner y Scott se convertirían en padres de una niña. “Todo el mundo está feliz por ella”, aseguró una fuente a People. “No hay drama con Travis. Es un tipo genial. Él trata a Kylie con mucho respeto y amor. Kylie está muy feliz”.

A lo largo de todo su embarazo, la estrella de Keeping Up with the Kardashians (E!) ha tratado de mantenerse alejada de las cámaras. “Ella quiere mantener su embarazo muy privado”, dijo una fuente. “Solo confía en sus amigos cercanos y sus hermanas”.