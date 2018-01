La serie El Ganador que será transmitida por Netflix, Telemundo y Caracol TV este 2018, hablará sobre la vida del cantante Nicky Jam y su trayectoria hacia la fama.

El contenido de la misma será sobre la vida del cantante estadounidense de origen puertorriqueño y se rodará en México, Colombia, Puerto Rico y Boston (Estados Unidos). Además aparecerán personajes que darán vida a otros músicos como Daddy Yankee.

“Venimos con la serie y si me ven más gordito, es que me mandaron a subir 30 libras (13 kilos), yo no me quejé, porque me encanta comer ¿a quién no?”. “Como tengo que actuar yo mismo en la serie, de cuando estaba más gordito (…) les va a gustar la serie, que habla de todo lo mío, por todo lo que pasé, como el surgimiento, las cosas buenas, la guerra y esas batallas que viví”. “Todo quiero compartirlo con ustedes”, adelantó el músico y productor. El Ganador se estrenará en el segundo semestre del año.

Su fracaso por las drogas

A mediados de la década de los años noventa, Nicky Jam tuvo un encuentro con Daddy Yankee, con quien cosechó muchos éxitos hasta que empezó a consumir sustancias nocivas y alcohol. En 2004 rompieron su amistad definitivamente y dejaron de trabajar juntos, pero eso ya se ha quedado atrás.

Con J Balvin

Nicky Jam está por lanzar un nuevo sencillo como su gran amigo J Balvin. “Feliz Año Nuevo, aquí reportándome, porque venimos con muchas cosas para este año, como el sencillo nuevo con J Balvin es un hit garantizado… claro, ustedes son los que me darán la aprobación”.

La pareja, que fue la portada latina de Billboard el año pasado, se unió a las Conferencias de Música Latina de Billboard 2017 para el panel “Mano a Mano” donde compartieron consejos sobre su música y por supuesto, momentos con la audiencia.