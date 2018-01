JR y Maritza Rivas se van de la televisión

El comediante José Ramón Quintanilla, conocido como JR, anunció el retiro de su programa ‘JR INN’ de la televisión porque los costos para producirlo son muy altos. Mediante un comunicado a través de sus redes sociales, Quintanilla dijo que -después de 11 años- “decidí cerrar este ciclo para seguir luchando por mis metas y sueños”. Luego, en una transmisión de Facebook Live, aclaró a sus fans que el retiro es solo de la TV, pues seguirá con sus videos a través de las redes sociales y su canal en YouTube. “ La razón es muy sencilla, el costo de la televisión y producción de los videos es muy alto, hay que pagar personal, camarógrafos, editor, diseñador, guionistas, pagarle a las modelos, sonidista, iluminación y a los actores. De un tiempo para acá la televisión no estaba funcionando para mí, en el sentido que nadie quería patrocinarme, así que ahora a solo estaré en las redes sociales”, declaró.

Se dedicará al teatro

Maritza Rivas, presentadora de Primera Hora de Canal 2, también se despide de la pantalla el próximo 18 de enero para dedicarse al teatro y desarrollar otros proyectos. “Hace cuatro años hice la obra de teatro Burlesque ¿Cómo mandar tu pareja al carajo? y unos monólogos, así que este año queremos hacer más con temáticas más intensas para buscar cómo hacer cambios positivos”, explicó en un Facebook Live. La modelo aclaró que su renuncia no tiene nada que ver con la fotografía que publicó en Instagram donde muestra una lesión que le ocasiono una caída y sólo tapa su pezón. “Muchas veces tenemos que tomar decisiones cuando ya sentimos que no estamos aprendiendo y siento que llegamos como a un punto, me quiero retar y hacer cosas diferentes”, insistió.