Éxitos del ayer en la radio

“4 décadas de la música nacional” es el programa radial que celebra con mucha algarabía, este próximo 27 de diciembre; seis años de estar al aire todos los domingos a través de la frecuencia 96.7 de Furia Majic, bajo la conducción de Roberto Alegría García.



Dicho programa llega a los amantes de la buena música en horario de 9 a 11 de la mañana y, según su director fundador, el señor Alegría, está orientado a promover la música del recuerdo, sobre todo tomando en cuenta “que es una colección única de música nacional”, aseguró.



La idea de este programa surge con el propósito de promover y mantener viva la música nicaragüense de hace 40 años, “lo que sonaron nuestros grupos en los años 60, 70, 80 y 90, (el programa) está dirigido a toda clase de público”, remarcó Alegría.



“Me siento completamente satisfecho, ya que (el programa) ha tenido muy buena aceptación de nuestros radioescuchas y lo más importante ha sido el apoyo que nos han brindando proporcionándonos material y mucha información sobre los grupos nacionales”, manifestó.



Lo que se transmite en el programa es música nicaragüense de hace 40 años, de artistas como: Los Rockets, Los Ramblers, Torrentes, Llama Viva, Los Fermons, Jorge Paladino, Víctor M. Leiva y muchos más; recordando los temas como “El amor que no es para mí”, “Myriam”, “La cumbia chinandegana”, “Abrázame”, entre otros.



Vale mencionar que este programa inició en Radio Omega Clásica en la frecuencia 100.3 FM y actualmente Furia Majic 96.7 FM es la encargada de poner a la orden sus ondas hertzianas para darle vida a este espacio radiofónico.



Entrevistas “On air”



“4 décadas de la música nacional” no sólo hace recorridos musicales por los mágicos años 60, 70, 80 y 90; sino que paralelo a esto se programan diferentes entrevistas con integrantes de los grupos musicales que grabaron un disco o un cassette en esos años, “de lo cual llevamos un libro de registro como ‘invitados’”, expresó el director del programa en cuestión.



Entre los invitados que Alegría menciona aparecen el señor Manuel Antonio Orozco, del Grupo Llama Viva, y de la Nueva Compañía, el señor Jorge Paladino, entre muchos otros más.



Martes de biografías

Los días martes son especiales porque se presenta la biografía, además de la mención de temas musicales que fueron grabados por un determinado grupo, contando la historia, anécdotas y trayectoria de sus integrantes.



En cuanto a este trabajo, Alegría manifiesta que ha tenido la función de investigador musical, “ya que he contactado personajes de la farándula en busca de material de acetato para luego masterilizarlo, dándole más brillo y mejor sonido a los temas, y enseguida plasmarlo en CD para estar acorde con la nueva tecnología”, señaló.