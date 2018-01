Globos de Oro 2018: cosas que quizá no sabías de la gala

Este domingo 7 de enero inicia la entrega de premios en Hollywood con los Globos de Oro 2018, que premia lo mejor del cine y la televisión. Este año la ceremonia está marcada por la polémica causada por las denuncias de abusos sexuales en contra de varios productores de la compañía.

A continuación te dejamos una lista de curiosidades que enmarcarán esta edición de los Globos de Oro 2018.

Unos Globos de Oro "en negro"

Muchas actrices han afirmado que se vestirán de negro en la alfombra roja, en señal de protesta contra el acoso y como solidaridad con las mujeres que han denunciado ser víctimas de abuso sexual en Hollywood.

Conocida por ser una de las galas más divertidas e informales de Hollywood y por inaugurar el calendario de premios que culmina con los Óscar, este año los Globos de Oro llegan no sólo con ganas de fiesta, sino también con el anuncio previo de que varias estrellas vestirán de negro para gritar contra las agresiones sexuales a las mujeres.

Tras el escándalo en torno al productor Harvey Weinstein y la campaña "Me Too" (yo también) que señaló a artistas como Dustin Hoffman, John Lasseter o Brett Ratner, la revista People aseguró este mes que Meryl Streep, Jessica Chastain o Emma Stone, entre otras figuras, desfilarán de negro en los Globos de Oro como protesta contra el acoso en Hollywood a las mujeres.

Los presentadores de los Globos de Oro

La actriz mexicana Salma Hayek será una de las encargadas de anunciar y entregar los galardones en los Globos de Oro, también participarán en la gala como presentadores Dwayne "The Rock" Johnson, Octavia Spencer y Michael Keaton.



Penélope Cruz, Ricky Martin y Édgar Ramírez también están en la lista. Halle Berry, Carol Burnett, Kelly Clarkson, Darren Criss, Gal Gadot, Greta Gerwig, Hugh Grant, Neil Patrick Harris, Chris Hemsworth, Christina Hendricks e Isabelle Huppert, Emilia Clarke, Kit Harington, Jennifer Aniston, Helen Mirren, Emma Stone y Angelina Jolie son otro de los personajes que serán parte de este evento.



Completan la lista de artistas invitados Shirley MacLaine, Sarah Jessica Parker, Amy Poehler, Seth Rogen, J.K. Simmons, Sharon Stone, Aaron Taylor-Johnson, Alicia Vikander, Kerry Washington, Emma Watson, Dakota Johnson y Andy Samberg.

¿Qué diferencia a los Globos de Oro de los Oscar?

Al contrario que la Academia de Hollywood, que entrega los Oscar, la Asociación de prensa extranjera no sólo premia lo mejor del año en el cine, sino que también las series, miniseries de televisión. Además, en las categorías de mejor película y mejor actor o actriz distingue entre los de género dramático y las comedias o musicales. Por tanto, los galardones siempre tienen dos películas ganadores.

Los encuentros de famosos

En cuanto a encuentros de celebridades, el de Angelina Jolie y Jennifer Aniston es, sin duda, el más esperado. ¿La razón? Las dos actrices tienen un historial con Brad Pitt y esta sería la primera vez que se juntarían desde que Angelina Jolie se separara de Brad Pitten 2016.

¿Los Globos de Oro predicen los Oscar?

Para muchos, sus resultados funcionan como una introducción para el Oscar. No obstante, también es posible que ambas premiaciones no coincidan en sus ganadores. Se habla de la gala como la antesala de los Oscar, pero lo cierto es que las preferencias de la Asociación de periodistas extranjeros no siempre coinciden con las de Hollywood.

Por ejemplo el año pasado, La La Land hizo historia en los Globos de Oro al cosechar el récord de siete estatuillas, incluida la categoría principal como comedia/musical, pero el Oscar fue para el drama Moonlight.

¿Sorpresas en el evento?

Esta entrega de los Globos de Oro podría significar el gran momento del director mexicano Guillermo del Toro, quien ha sido nominado por primera en la categoría de Mejor película por "The Shape of Water", historia que ha cautivado a la crítica del mundo desde su premiere. La cinta es favorita para ser nominada al Oscar.