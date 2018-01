Las mujeres de la televisión conquistan los Globos de Oro

Ya fuera con la distopía machista de "The Handmaid's Tale", con las elitistas y maltratadas mujeres de "Big Little Lies" o con la singular monologuista de "The Marvelous Mrs. Maisel", las mujeres de la televisión conquistaron hoy la 75 edición de los Globos de Oro.

Con la protesta contra el acoso sexual a las mujeres en Hollywood como telón de fondo, tres producciones con actrices en primera fila triunfaron en los Globos de Oro: "The Handmaid's Tale" se llevó el premio a la mejor serie dramática, "The Marvelous Mrs. Maisel" triunfó como mejor show de comedia o musical, y "Big Little Lies" se coronó como la mejor miniserie o película televisiva.

La producción de HBO "Big Little Lies" fue la más premiada de la noche al llevarse cuatro galardones, incluyendo los de mejor actriz de serie limitada o filme televisivo para Nicole Kidman, mejor actor de reparto en televisión para Alexander Skarsgård y mejor intérprete secundaria en la pequeña pantalla para Laura Dern.

Kidman, una de las grandes estrellas de la temporada por su rol de una mujer maltratada, destacó que "Big Little Lies" salió adelante gracias al "poder de las mujeres", como los de sus compañeras de reparto Reese Witherspoon, Laura Dern, Shailene Woodley y Zoë Kravitz.

Además indicó que la serie trata sobre el abuso a las mujeres y confió en que se mantenga el debate en marcha en Hollywood sobre este tema para transformar la situación.

Espero que podamos cambiar las cosas con las historias que contamos", agregó la actriz, que hoy ganó su cuatro Globo de Oro tras los que consiguió en el mundo del cine por "To Die For" (1995), "Moulin Rouge!" (2001) y "The Hours" (2002).

También hizo póker su compañera en "Big Little Lies" Laura Dern, que ya se había llevado tres Globos con "Afterburn" (1992), "Recount" (2008) y "Enlightened" (2011).

Reese Witherspoon, que además de actriz es una de las productoras de "Big Little Lies", dedicó el premio a mejor miniserie a quienes denunciaron situaciones de acoso o abuso en los últimos meses: "Os entendemos, os escuchamos y contaremos vuestras historias".

Con dos galardones cada una también salieron hoy por la puerta grande "The Handmaid's Tale" y "The Marvelous Mrs. Maisel", que se hicieron con los preciados reconocimientos a la mejor serie dramática y al mejor show de comedia o musical, respectivamente.

Por parte de "The Handmaid's Tale", la siniestra historia de una sociedad en la que las mujeres están completamente sometidas, su protagoniza y ganadora del Globo de Oro a mejor actriz de serie dramática, Elizabeth Moss, recordó a Margaret Atwood, la autora de la novela en la que se basa la serie.

"Margaret Atwood, esto es para ti y para todas las mujeres que vinieron antes y después de ti que fueron suficientemente valientes para protestar contra la intolerancia y la injusticia y para luchar por la igualdad y la libertad en este mundo", dijo Moss, que ya tenía un Globo de Oro en su haber por "Top of the Lake" (2013).

Por otro lado, Rachel Brosnahan, que ha brillado en la comedia "The Marvelous Mrs. Maisel", animó a la industria a que se sigan produciendo series encabezadas por actrices.

"Hay muchísimas historias de mujeres por ahí que todavía necesitan y merecen ser contadas", señaló la artista, quien dijo que su personaje en "The Marvelous Mrs. Maisel" es una mujer "atrevida, brillante y complicada".

Sterling K. Brown, uno de los protagonistas de la lacrimógena "This Is Us", consiguió el reconocimiento al mejor actor de una serie dramática, en tanto que Aziz Ansari se adjudicó el del mejor intérprete de una serie cómica por su trabajo lleno de encanto e ironía en "Master of None".

Por último, Ewan McGregor ganó el Globo de Oro por "Fargo" al mejor actor de una serie limitada o película para televisión al derrotar a otros pesos pesados de Hollywood como Jude Law ("The Young Pope") o Robert De Niro ("The Wizard of Lies").