"Jumanji" se alza a lo más alto de la taquilla en su tercera semana

En su tercera semana en cartel, "Jumanji: Welcome to the Jungle" logró alzarse a la primera plaza de la taquilla estadounidense con unos ingresos estimados de 36 millones de dólares, informó hoy la web especializada Box Office Mojo.

La cinta, una continuación del clásico de la década de 1990 protagonizado por Robin Williams, ha recaudado cerca de 520 millones de dólares en todo el mundo y aún tiene que estrenarse en territorios como China o Japón. Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan y Nick Jonas protagonizan el filme, que contó con un presupuesto de 90 millones de dólares.

El estreno de la cinta de terror "Insidious: The Last Key" obtuvo la segunda plaza con 29,3 millones de dólares, una marca superior al debut de la anterior entrega de la saga, con 22,6 millones. Dirigida por Adam Robitel con un presupuesto de unos 10 millones de dólares, la película cuenta en su reparto con Lin Shaye, Angus Sampson, Leigh Whannell y el español Javier Botet.

En la tercera plaza aparece "Star Wars: The Last Jedi", con 23,6 millones de dólares.

Escrita y dirigida por Rian Johnson, la cinta tiene un elenco liderado por Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley y el puertorriqueño Benicio Del Toro.

El filme, el octavo de la franquicia, ha recaudado más de 1.205 millones de dólares en todo el mundo.

El cuarto lugar es para el musical "The Greatest Showman", con 13,8 millones de dólares. Hugh Jackman interpreta en esta obra a Phineas Taylor Barnum, un empresario pionero que revolucionó en Estados Unidos el espectáculo de los circos.

Por último, la comedia musical "Pitch Perfect 3" completa la lista con 10,2 millones de dólares. En esta nueva entrega en la que regresan como protagonistas Anna Kendrick, Hailee Steinfeld y Rebel Wilson, las chicas del conjunto musical Bellas se reúnen por última vez para una competición en el extranjero.