5 momentos memorables de los globos de oro

Las estrellas no decepcionaron y la que estaba llamada a ser una de las ceremonias de premios más reivindicativas de los últimos años cumplió con el guion impuesto.

Algunas actrices acudieron a la alfombra acompañadas por activistas, como Michelle Williams con Tarana Burke, fundadora del movimiento #MeToo que denuncia la cultura de la violación. Estos son algunos de los momentos y reacciones más memorables de la gala realizada el domingo.

1hombres nominados

Natalie Portman solo tenía que decir una frase antes de que ella y el director Ron Howard anunciasen los nominados a mejor director: “Here are the nominees” (“Aquí están los nominados”). Pero en su lugar, dijo: “Here are the all male nominees” (“Aquí están los nominados, todos hombres”). Impagable la cara de Guillermo del Toro, cuyo nombre fue el primero que se pronunció. Por cierto, fue él también el que ganó. Lo hizo por “La forma del agua”. Justo después salió al escenario Greta Gerwig. Su película “Lady Bird”, la mejor puntuada en la historia del agregador Rotten Tomatoes, recibió el Globo de Oro a mejor comedia o musical, pero ninguna nominación a mejor directora. No hubo directoras nominadas en 2018. Tampoco en 2017. Tampoco en 2016.

2 burla a Weinstein

Fue una broma a lo grande, de esas memorables por ir directamente a la yugular. Muy poco después de empezar la gala, el presentador Seth Meyer dijo: “Hablemos de eso en lo que todos estamos pensando: Harvey Weinstein, que por primera vez en muchos años no está hoy en la sala. Volverá dentro de 20 años, cuando sea la primera persona a la que abucheen durante el bloque de In memóriam”. El bloque In memóriam es ese en el que cada año recuerdan a los miembros de la industria que han muerto. La reacción del público se dividió entre asombro, silencio y aplausos.

3 el broche

500 de los invitados a la premiación lucieron un prendedor que decía ‘Time’s Up’ (Se acabó el tiempo), un eslogan del fin del acoso en la meca del entretenimiento y, además, nombre de un fondo legal para ayudar a actrices de menores ingresos que hayan sido víctimas.

4 Jolie y Aniston, rivales

El reencuentro entre las bellas actrices de Hollywood, Angelina Jolie y Jennifer Aniston, no pasó inadvertido en la ceremonia de premiación.

La reacción de la exesposa de Brad Pitt generó controversia en el mundo entero; por supuesto todo fue captado por las cámaras.

El incómodo momento llegó cuando Jennifer Aniston subió al escenario junto a Carol Creighton Burnett para presentar uno de los premios de la noche. Angelina Jolie no hizo más que retocarse el maquillaje, sin dirigir la mirada al frente en lo que duró la intervención. Dicho gesto fue captado por los usuarios de redes sociales, que no dudaron en compartir una polémica imagen en la que algunos de los presentes, totalmente asombrados, no dejan de observar la actitud de Angelina Jolie.

5 audiencia

La 75 edición de los Globos de Oro fue seguida por 19 millones de espectadores de media en Estados Unidos, lo que supone una caída del 5 por ciento respecto a la gala del año pasado, informó la consultora Nielsen.