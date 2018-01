Don Omar pospone conciertos en Puerto Rico por dedicarse a reconstruir a la isla

El reguetonero puertorriqueño Don Omar pospuso hasta nuevo aviso las tres presentaciones que tenía en agenda en febrero en San Juan como parte de su gira de retirada, "Forever King... The Last Tour", para ayudar en la reconstrucción de la isla tras el paso del huracán María.

"Ayudar a mi pueblo es pensar como mi pueblo, no alejarme de su realidad y sobre todo poder ponerme en su lugar para encontrar juntos las soluciones a las situaciones que como país hoy nos afectan", expresó hoy el autodenominado "rey" del reguetón en un comunicado de prensa.

"Yo soy de aquí, de donde todavía el 60 % de nuestra isla sigue a oscuras. Muchos sin agua, sin trabajo y sobre todo, casi a punto de rendirse. Yo no me voy, pero tampoco me voy a quedar con los brazos cruzados, pues aprendí que hoy soy quien muchos dicen que soy para beneficios de ellos primero y luego para el mío", agregó.

Y es que tras el devastador paso del huracán María sobre Puerto Rico el 20 de septiembre pasado, Don Omar se unió al grupo "Héroes Anónimos" para ayudar en las labores de reconstrucción de la isla.

Es la segunda ocasión que William Omar Landrón (nombre verdadero de Don Omar- pospone las fechas de sus conciertos, programados a celebrarse en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot de San Juan.

Estos tres espectáculos, producidos por SBS Entertainment, se suponía que se llevarían a cabo el 15, 16 y 17 de diciembre, pero se pospusieron por los estragos del huracán María sobre la isla y la falta de electricidad propia del Coliseo de Puerto Rico, principal escenario local.

Don Omar, conocido por éxitos como "Dale Don dale", "Conteo", "Salió el Sol", "Virtual Diva", "Sexy Robótica", "Danza Kuduro", "Taboo" y "Pobre Diabla", había anunciado las fechas oficiales de los espectáculos a finales de agosto.

Y ante los problemas económicos en Puerto Rico, el artista decidió vender las entradas desde 99 centavos, mientras duraran.

Con esta estrategia logró vender más de 20.000 boletos a solo ocho horas de la apertura de los puestos de venta en el Coliseo de Puerto Rico.