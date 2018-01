Diferencia salarial, el nuevo pecado de Hollywood

El diario USA Today denunció este miércoles la disparidad salarial entre Mark Wahlberg y Michelle Williams, los protagonistas de “All the Money in the World”, establecida en sus contratos para rodar nuevas escenas de ese filme tras el despido de Kevin Spacey y la incorporación de Christopher Plummer.

Wahlberg cobró 1.5 millones de dólares por diez días de trabajo,mientras que Williams recibió menos de 1,000 dólares por el mismo periodo, según indicaron al rotativo tres fuentes de la producción.

Esas mismas fuentes sostienen que la actriz nunca estuvo al corriente del salario que iba a recibir Wahlberg, a pesar de que ambos están representados por la misma agencia: William Morris Endeavor.

Los costes del rodaje de las nuevas escenas ascendieron a 10 millones de dólares, adelantados por la productora Imperative.

“Solo teníamos nueve días para rodar y tuve el guion solo dos días antes del rodaje. Así que no hubo mucho tiempo para la introspección o para largos debates”, señaló Plummer recientemente a Efe.

Plummer fue requerido para remplazar todo el trabajo en “All the Money in the World” de Kevin Spacey, cuya reputación se ha hundido en el abismo tras develarse numerosos casos de agresión sexual en su contra. La cinta ha recaudado 20.2 millones de dólares desde su estreno hace dos semanas.

Reacciones

Ya varios famosos han manifestado su descontento con esta noticia y a través de las redes sociales han mostrado su solidaridad con Williams.

Jessica Chainstain tuiteó: “Por favor, ve a ver el desempeño de Michelle en ‘All The Money in the World’. Ella es una brillante actriz ganadora del Globo de Oro nominada al Óscar. Ella ha estado en la industria por 20 años. Ella merece más del 1% del salario de su costar masculino”.

Amber Tamblyn publicó: “A Michelle Williams le pagaron el 1% de lo que hizo su coprotagonista masculino en su última película. Esto es totalmente inaceptable”.

Jesse Tyler Ferguson tuiteó: “Michelle Williams es una de las mejores actrices que trabaja ahora. Me pone furioso que su talento esté infravalorado de esta manera”. Reese Witherspoon escribió en su Twitter: “¡Absolutamente inaceptable!”.

Historial

Jennifer Lawrence fue una de las actrices que alzó su voz contra la diferencia salarial por género. Molesta, escribió un ensayo cuando descubrió que Sony Pictures le pagó bastante menos a ella que a sus compañeros de reparto en “American Hustle”. No estaba enfadada porque no me pagaran estos tantos millones por una película, eso es ridículo. Pero estaba enfadada por la injusticia y la desigualdad. Y no es solo en la industria del cine. Hay un 21% de diferencia de salario entre hombres y mujeres en Estados Unidos en casi todos los campos".

Gwyneth Paltrow confesaba a Variety: "Puede ser doloroso. Tu salario es una forma de cuantificar lo que vales. Si a los hombres se les paga mucho más por hacer lo mismo, te sientes como una mierda". Mientras Emma Watson sigue liderando el movimiento #HeForShe, declaraba para The Guardian lo siguiente: "Yo creo que mi trabajo con la ONU probablemente me ha hecho mucho más consciente de estos problemas. Fui a una cena de trabajo recientemente. Eran siete hombres… y yo".