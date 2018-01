Sandra Castrillo, la nica que impresionó a famosos en Univisión

Sandra Castrillo es una mujer terca, con buen sentido del humor y agradecida por el don de cantar, que asegura ha recibido de lo alto. Nacida en Managua, su historia está prácticamente marcada por la música.

El camino por el pentagrama inició en su niñez, cuando a los 12 años sufrió un accidente que la mantendría inhabilitada por algún tiempo, por lo que al llegar a su casa vio una guitarra y decidió que deseaba aprender a tocar ese instrumento.

Su mamá le enseñó dos acordes y al ver que podía ejecutarlos le dijo que lo demás le correspondía aprenderlo sola, fue así que aprendió a tocar la guitarra de forma autodidacta, no obstante, no se limitó a ello sino que también compuso su primer tema musical.

Hoy en día sabe tocar piano, algo que descubrió recientemente, también toca percusión menor y bajo, además de violonchelo.

Sueños

Asegura que no sabe cuántos temas ha escrito hasta la fecha, aunque reconoce que los va engavetando.

“Últimamente he agarrado de mis temas viejos y los he reescrito, porque son buenos y próximamente espero y confío en Dios que esos temas sonarán en la radio a nivel mundial”, comparte. La música la ha llevado a diversos países, conduce camiones comerciales de 18 ruedas y asegura que Nicaragua es su sitio predilecto, porque es su tierra, su hogar.

“Me mantengo en México o en Estados Unidos, en realidad estoy donde se pueda manejar y donde pueda tocar la guitarra, donde pueda hacer música. Una cosa abre la otra, porque a veces llego a ciudades y enseño el talento que tengo y lo que soy”, señala.

Castrillo asegura que ha tenido la oportunidad de comenzar desde cero, ha ido con su guitarra y dice que ha caminado de la mano de Dios, el ser supremo del que no se suelta.

“Yo creo que no tengo la suerte de cantar, sino que tengo el don de cantar y me complace el poder compartirlo con el público, sin importar si son pocas personas o si son miles, como fue el año pasado que tuve la oportunidad de estar en televisión a nivel mundial con mis temas originales, y me encantó y quiero seguir así”, confiesa.

Sandra Castrillo se refiere a su experiencia en el programa Va por ti, de la cadena Univisión, donde tuvo jueces como Alejandra Guzmán y Pepe Aguilar, asimismo, formó parte del team de Chiquis, la hija de Jenny Rivera.

“Como todo buen soñador, creo que todos los nicaragüenses somos soñadores, más los artistas. No me canso, no me aburro. Se me han cerrado puertas, pero muchas otras se me han abierto y audicioné para este programa. Vivo haciendo audición para el público y esta vez lo logré”, prosigue.

Es un programa similar a La Voz y Latin American Idol, un TV show en el que las cámaras van tras el artista y ella consiguió la hazaña de participar con sus temas originales.

Uno de sus sueños es llegar a Viña del Mar y está convencida de que cuenta con el talento necesario para lograrlo.

Durante sus estadías en el país se presenta en diversos lugares. Su itinerario es el siguiente: Peper´s mañaña 12 de enero, D’Lux en Estelí, el jueves 18, al día siguiente estará en Saforo, siempre en Estelí, y el 3 de febrero en Don Ceviche, en Managua. También canta con el grupo La Calle.