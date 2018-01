Muere Dolores O'Riordan, cantante del grupo irlandés The Cranberries

La cantante irlandesa Dolores O'Riordan, líder de la banda The Cranberries, ha fallecido a los 46 años en Londres, anunció hoy su agencia de publicidad en un comunicado.

La nota explica que la artista ha muerto "súbitamente" en la capital del Reino Unido, donde se encontraba efectuando "una breve sesión de grabación".

"La familia está devastada tras conocer la noticia y ha pedido que se respete su privacidad en este momento difícil", indicó el comunicado, que señala que, de momento, "no hay más detalles al respecto.

"La cantante irlandesa e internacional Dolores O'Riordan ha muerto súbitamente hoy en Londres. Tenía 46 años de edad", agregó el comunicado enviado a los medios.

"La cantante del grupo irlandés The Cranberries estaba en Londres para una corta sesión de grabación", precisó su agencia, Lindsey Holmes Publicity, en comunicado.

The Cranberries, con la carismática Dolores a la cabeza, saltó al estrellato internacional a principios de los noventa con temas como "Zombie", "Dreams" o "Linger", y llegaron a vender más de 40 millones de discos en todo el mundo.

Tras disolverse en 2002, la banda de rock irlandesa volvió a juntarse siete años después para iniciar una gira mundial de un año y en 2012 sacaron al mercado el álbum "Roses".

Y el pasado año, el grupo publicó el trabajo acústico "Something Else", en el que revisaban temas de sus comienzos grabados con la Orquesta de Cámara Irlandesa e incluyeron tres canciones nuevas. Al comienzo del pasado mayo de su gira europea, The Cranberries se vio obligado a cancelar el resto de citas programadas debido a los problemas de salud de O'Riordan.

Nacida en la ciudad de Limerick, al suroeste de Irlanda, la cantante también probó suerte en solitario con dos álbumes, "Are You Listening?" (2007) y "No Baggage" (2009).