Para Catherine Zeta-Jones, interpretar a una narcotraficante colombiana en la película de Lifetime “Cocaine Godmother: The Griselda Blanco Story” fue para algo transformador tanto física como espiritualmente.

En el panel de la película que se celebró en la jornada del TCA de ayer Domingo, la actriz explicó la búsqueda de cómo encarnar a la famosa y brutal Blanco se había convertido en una especie de “obsesión” para ella.

“Fue muy liberador”, dijo. “No quería hacer una caricatura, y tampoco llevar el traje gordo de la Sra. Doubtfire. Quería interpretar con ella desde adentro hacia afuera. Su actitud era mucho más que si no usaba máscara o lápiz de labios “.

Indagar en un papel que tanto había deseado y realmente le importaba era inspirador. “Durante unos años, perdí mi perspectiva de este trabajo. Me encanta ser madre, me encanta ser una esposa, tengo una carrera muy buena detrás de mí “, dijo. “No estaba viendo nada que incluso se acercara a mí sintiéndome así, y pierdes esa chispa. Me hizo recordar por qué, cuando tenía 9 años, salí de casa para ir a hacer teatro en Londres, esa sensación de alegría y de sentir que estoy en casa y esto es lo que amo hacer. No he tenido esa sensación en años “.

Su coprotagonista colombiano Juan Pablo Espinosa, que interpreta al narcotraficante Alberto Bravo, dijo que él y su familia habían descubierto que la representación de Zeta-Jones de una mujer colombiana era muy auténtica.

“Se necesita una gran actriz y se necesita a alguien muy comprometido con lo que está haciendo para rendir homenaje a lo que se debe hacer”, dijo. “Ha sido una gran alegría ver que ella clava esto de una manera tan honesta y maravillosa”.

Interpretar a una sociópata fue un desafío que Zeta-Jones disfrutó. “Ella tenía un poder y una fuerza de carácter que de todas las cosas con las que no me identifico, sí me identifico con eso”, dijo. “Admiro eso en ella. Era, ¿dónde están las grietas en ella? No quiero hacer que todos la quieran. No me gusta “.

A pesar de explicar que ella misma es, por supuesto, el “polo opuesto” a la Blanco sociopática, parece que Zeta-Jones no tiene ningún problema para entrar en una mentalidad atemorizante en casa.

“Mi esposo, que nunca me dio ninguna indicación, me dejó en el aeropuerto y me dijo: ‘Recuerda cariño, no tienes que hacer mucho, me das miedo cuando no haces nada’. “Pensé que, después de 17 años de matrimonio, es bueno saber que te asusto cuando no hago absolutamente nada”.