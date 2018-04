Es rebelde. Habla sin pelos en la lengua. Solo basta leer sus entrevistas. Joaquín Sabina no tiene reparos. Es artista. En una entrevista con la revista Interviú, Sabina fue claro: “Ah, no, no, no, no. Yo no tengo Twitter, no sé lo que es Facebook, no tengo ordenador, no sé usarlo, no tengo teléfono, muchos no se lo creen… y soy moderadamente feliz”.

Así es. Habla de su pasado perdiendo tiempo en los bares, de lo solitario que es…

Joaquín Ramón Martínez Sabina, conocido artísticamente como Joaquín Sabina, es uno de los cantautores más populares de España, además de escritor, poeta y pintor. Nacido hace 67 años en Úbeda (Jaén), tiene en su discografía 17 álbumes de estudio, seis en directo y siete recopilatorios, de los que ha vendido más de diez millones de copias.

Sus letras

“Las letras de las canciones deben tener rabia, servir como un hombro para el que llora, ser solidaria con el que sufre y algo más, que nadie sabe lo que es y es lo único que importa, la magia. Mis canciones se han intelectualizado, incluso, excesivamente”, declaró.

Internet

“Sé que me pierdo algo, que Internet supone una revolución mayor que la imprenta, pero es que no tengo tiempo. Internet distrae mucho. Estoy muy contento de no usar teléfono móvil”.

Sus dibujos

Durante la exitosa gira Dos pájaros contraatacan, en la que cantó a dúo con Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina se cuidó la voz cerrando la boca y soltando la mano: pasaba horas en el hotel dibujando en dos cuadernos inmensos los colores y olores que se le iban impregnando en cada ciudad.

La editorial Artika publicó el libro “Garagatos”, una edición limitada que descubre la faceta como dibujante del cantautor. “No sé dibujar, lo único que he hecho ha sido sacar fuera la tensión de entre concierto y concierto”, reconoció a El País.

Sus seguidores

Según la productora Blü Nicaragua, el concierto de Sabina surge a raíz de la masiva solicitud de sus seguidores en el país. De hecho ya se había anunciado su concierto para inicios de 2017 pero se canceló. Aida Pichardo, relacionista pública de Blü, afirmó que ha sido uno de los artistas más pedidos. La generación de los 80 y parte de los milénicos siguen sus letras.

Concierto

“Lo niego todo” ha sido un álbum icónico y con una gira exitosa, el que podemos disfrutar este 3 de marzo en la sala mayor del Teatro Nacional Rubén Darío”. Los precios son: platea US$165, primer balcón US$200, segundo balcón US$100 y tercer balcón US$75, más US$2 por servicios en cada localidad. Están a la venta en am:pm y oficinas de Blü.

Banpro Grupo Promerica otorgará un 20% de descuento en sus compras con tarjetas de crédito y débito o diferir el pago del boleto en tres meses con 0% de interés con sus tarjetas de crédito Premia Banpro.