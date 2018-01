Músicos y cantantes de tantos calibres, de tantos y en tantos países, algunos con calidad extraordinaria desde sus inicios que la vida me ha regalado el poder escucharlos y encontrarme años después a esos artistas ya con trabajos serios, sólidos, de enorme satisfacción. Es el caso de Juan Solórzano, joven inquieto que ha recorrido buena parte del diapasón musical nicaragüense, sin dejar atrás la poesía, porque los músicos en su gran mayoría tienen un baúl de poesía repleto que no siempre logran abrir. No sé cuánta lluvia ha caído ni cuántas lunas hemos visto desde que me encontraba a este chavalo acompañado de su guitarra, cantando, arrancándole melodías a la vida, en uno que otro restaurante. Gracias a esos empresarios que creyeron en el empeño de Juancito. Aunque he seguido su pista, 4 años residiendo fuera de nuestro país, en calidad de abuela, me han dejado lagunas, perdiendo parte del hilo de este y otros tantos artistas nuestros.

Sé que Juan Solórzano ha sido considerado revelación artística desde hace rato, pero verlo la noche del jueves 18 de enero en el Teatro Nacional Rubén Darío, rindiendo homenaje a nuestro gran revolucionador de las letras castellanas, junto a los integrantes del consagrado grupo Jazz-Ta, la Camerata Bach, la Orquesta Juvenil Rubén Darío y el Coro Scola Cantorum que dirige Gregorio Fonseca, no hizo otra cosa que reafirmar su talento de compositor e intérprete.

Por si fuera poco la valía de su trabajo, con la sola interpretación musical del poema “A Francisca Sánchez”, compuesta en tiempo de Balada-Rock por Ofilio Picón, con “Mi Luna” del cantautor ecologista, Salvador Cardenal Barquero, con la cual logra la ternura y emoción equilibrada que solo en Katia Cardenal he escuchado con dicho tema, Solórzano ya es un músico de grandes kilates. Y la participación del Coro? Simplemente hermoso, monumental. Más todavía, sin querer que mueran de pena quienes se perdieron este concierto; Solórzano pasa a la historia de la composición musical con su creación para el poema “Nacimiento de Cifar”, de Pablo Antonio Cuadra. Interpretándolo así mismo con impecable calidad.

Otra obra con ribetes de magnitudes musicales es el montaje del poema “La Marcha Triunfal”, cuya música fue compuesta por Raúl Martínez. Socorro Bonilla Castellón, nuestra insigne profesora de teatro, la ‘Socorrito’, quien en uno de sus sueños montó un coro de 100 voces con estudiantes de la Unica y artistas invitados (en cuyo trabajo fui incluida), para ser presentado en homenaje al centenario de haber sido escrito el poema dedicado al ejército argentino, fue quien pidió a “Raulito” que compusiera una música digna de La Marcha. Mejor trabajo musical hecha en ese entonces para el Quinteto de Bronces, no podría haber resultado de un más que tímido artista, como es Raúl. El estreno mundial fue en el atrio de la Catedral de León. ¿Habrá algún registro de ello en los medios? Los timbales, los timpani y la sonoridad completa tuvo en ese momento a un Danilo Aráuz, trompetista y al percusionista Milton Guillén. Años después Ramón Rodríguez de la Camerata Bach, le pidió a Casiano Cabrera, joven cellista de la Orquesta Juvenil Rubén Darío que transcribiera esa composición, inicialmente para bronces, para ser ejecutada por orquesta sinfónica. El magnífico trabajo del consagrado actor José Arias, cierra con gigante dignidad este trabajo de La Marcha Triunfal.

Te interesa: 5 datos sobre Joaquín Sabina

El esfuerzo y entrega de unos 70 músicos, entre voces corales y orquestales hacen de esta obra un trabajo meritorio de reseñar aparte. La música, o sea la obra de Martínez, no es meramente de incidencia, es de un cuerpo sólido, único, de reciedumbre impactante. Las voces del coro más el grupo Jazz Ta y todos los demás instrumentistas, redondean un majestuoso regalo a nuestros sentidos. Todos sacaron su recóndita poesía, trabajo ovacionado con gratitud sospechada por el público asistente. ¡Darío siempre nos mueve!

Conocemos la obra del músico que un día abandonó la medicina para dar rienda suelta a su pentagrama; Ofilio Picón. Autor musical de “La Bala”, de Salomón de la Selva, con cuya interpretación, nos atraviesa el alma, de principio a fin. Los violines en la introducción van invitando a todo el conjunto al grado que esa “bala” in crescendo nos va rompiendo corazón, cabeza y todo nuestro ser, con perfumada armonía que solo el maridaje de música-poesía puede lograr. Laurel aparte merecen las voces de César Esquivel, Darwin Urbina y del también cantante-guitarrista Marvin Valdivia. “Cuando nos encontremos” poema de Edwin Castro Rodríguez, interpretado por Ofilio, acompañado por las voces de Valdivia y Urbina, el Coro y todos los músicos fue el cierre, donde cada quien hizo lo suyo con aires de victoria. Cicloramas y efectos visuales se deben al artista plástico Donaldo Aguirre. Nicaragüa tiene en nuestros músicos, motivo gigante de orgullo. Gracias al quehacer y apoyo del Teatro Nacional Rubén Darío. Gracias una vez

más.

*Periodista Educativa Cultural.