Scarlett Johansson arremete contra James Franco

Durante su participación en la Marcha de Mujeres en Los Ángeles, la actriz Scarlett Johansson lanzó una dura y clara indirecta al ganador del Globo de Oro, James Franco. La protagonista de Match Point aprovechó para dar un mensaje a quienes apoyan movimientos como Time’s up pero se ven implicados en acusaciones que esas campañas denuncian.

“¿Cómo una persona puede públicamente estar con una organización que ayuda a brindar apoyo a las víctimas de acoso sexual mientras en privado se aprovecha de personas que no tienen poder?”, señaló haciendo referencia al actor sin nombrarlo. “Por cierto, quiero mi pin de vuelta”, agregó Johansson en referencia al prendedor de la consigna Time is Up, que lució su compañero durante la premiación. Cabe recordar que cinco mujeres acusaron en las páginas del periódico Los Ángeles Times a James Franco, de explotación y acoso sexual. Esto después de que el actor ganara el Globo de Oro y se haya unido a la campaña Time’s up. Franco negó todas las acusaciones en su contra, pero ahora todo indica que su amiga Scarlett Johansson lo ha señalado en público.

Atacar las zonas grises

Johansson no se limitó a hablar de Franco. También tocó temas importantes como los abusos de poder y las denominadas áreas grises del consentimiento. Dijo que sentía una gran ira gestándose en su interior en nombre de todas las mujeres que han sido abusadas y, agregó, en nombre suyo.

“Recuerdo a todos los hombres que tomaron ventaja de que era una mujer joven que no tenía aún las herramientas para decir no, o para comprender mi propio valor”, dijo Johansson sobre sus propias experiencias pasadas y sobre crecer en el ambiente del espectáculo, pues filmó su primera película cuando tenía 10 años.

Agregó: “Dejemos de ser indulgentes. Dejemos de sentirnos culpables de herir los sentimientos de alguien cuando algo no está bien. “Me he hecho la promesa de ser responsable conmigo misma, de que para poder confiar en mis instintos primero tengo que respetarlos”, expxresó la artista.