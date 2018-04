¿Qué esperar de los óscar 2018?

Después de los Globos de Oro y los escándalos que han empañado tanto a actores como directores hay muchas expectativas para la próxima edición de los premios Óscar.

¿Será que la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas repita lo que ha hecho en 85 de 89 años al nominar solo a directores del sexo masculino? ¿James franco se colará a la categoría de Mejor Actor después de que varias mujeres lo acusaron de una conducta sexual inapropiada mientras filmaban escenas sexuales? Según el portal de Telemundo, este año la gala cuenta con muchas interrogantes.

¿cinta favorita?

Tras ganar cuatro Globos de Oro, incluyendo Mejor Película de Drama, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” de Martin McDonagh podría haber tomado finalmente el lugar en la contienda por los Óscar que nadie quiere: favorita.

Si “Three Billboards” está en primer lugar, es solo por poco, la sigue muy de cerca “The Shape of Water” del mexicano Guillermo del Toro.

¿Y james franco?

Las campañas rumbo al Óscar de Kevin Spacey a Dustin Hoffman se han esfumado, por ejemplo. Antes de que Franco (“The Disaster Artist”) respondiera incómodamente preguntas duras de Stephen Colbert estaba en el límite como contendiente a Mejor Actor, detrás de Gary Oldman (“Darkest Hour”), Timothee Chalamet (“Call Me By Your Name”), Daniel Day-Lewis (“Phantom Thread”), Daniel Kaluuya (“Get Out”) y Tom Hanks (“The Post”).

Muchos votos ya habían sido emitidos cuando las acusaciones en su contra llegaron, pero no hay que olvidar que muchos miembros de la academia esperan hasta el último minuto para emitir su voto.

Oscar so white

El año pasado triunfó “Moonlight” y películas como “Fences” y “Hidden Figures” encabezaron un revés a dos años consecutivos de actores nominados únicamente de raza blanca. Las nominaciones de este año no repetirán lo ocurrido en 2015 y 2016, pero tampoco tienen una gran cantidad de posibles candidatos de razas no blancas.

Kaluuya, Mary J. Blige (“Mudbound”) y Octavia Spencer (“The Shape of Water”) son favoritos para conseguir nominaciones, pero ninguno es considerado el más fuerte en sus categorías. Mucho depende de cómo reciba la academia a “Get Out”. Es la única cinta que podría llegar a la categoría de Mejor Película con un protagonista de raza negra.

Poco protagónico

¿Los Óscar del 4 de marzo se sentirán meramente como una secuela más recatada de los Globos de Oro?

Los Globos de Oro suelen ser un ensayo general para el gran evento. Pero este año, gracias a la protesta con vestidos negros de las asistentes femeninas y una serie de discursos encendidos de las ganadoras del sexo femenino, los Globos tuvieron una prominencia casi tan grande como los Óscar.

Como los primeros premios importantes en confrontar el paisaje pos-Weinstein, quizás le quitaron algo de ruido a los Óscar.

Errores

La firma consultora PwC reguló la forma en que se entregarán los sobres para evitar errores. Según explicaron, se hará con la adición de un tercer socio que se sentará con los productores del Óscar en la sala de control durante la ceremonia. Al igual que con los socios apostados a cada lado del escenario del Teatro Dolby, esta persona tendrá un juego completo de sobres con los nombres de los ganadores y los conocerá de memoria. “Considérenlo un control de seguridad”.