La Academia comienza a anunciar los nominados a los Óscar

La Academia de cine de Estados Unidos comenzó este martes el esperado anuncio de los nominados a los Óscar, en los que el mexicano Guillermo del Toro y su cinta "La forma del agua" tienen grandes chances.

En total se anunciarán 24 categorías para la 90 edición de los premios más codiciados del cine, que se entregan el 4 de marzo en Hollywood.

Los siguientes fueron nominados este martes en la categoría de mejor actor a los Óscar, que se entregarán el 4 de marzo en Hollywood.

Nominados al Óscar a mejor actor

Timothee Chalamet, "Llámame por tu nombre"

Daniel Day-Lewis, "El hilo fantasma"

Gary Oldman, "Las horas más oscuras"

Daniel Kaluuya, "¡Huye!"

Denzel Washington, "Roman J. Israel, Esq."

La chilena "Una mujer fantástica" nominada al Óscar a mejor filme extranjero

La chilena "Una mujer fantástica" fue nominada este martes al Óscar a mejor cinta en indioma no inglés.

La cinta de Sebastián Lelio cuenta la historia de una transgénero que enfrenta la muerte de su compañero en medio de prejuicios, reproches y violencia.

"The Insult" (Líbano), "Loveless" (Rusia), "On Body and Soul" (Hungría) y "The Square" (Suecia) también compiten en la categoría.