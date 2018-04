Macaulay Culkin habla de Michael Jackson

El actor de “Mi pobre angelito“, Macaulay Culkin, a sus 37 años estuvo en el programa radial del comediante Marc Maron y accedió a hablar de temas tan íntimos como los maltratos que sufría por parte de su padre y la amistad que lo unió en su infancia al fallecido cantante Michael Jackson.

Macaulay Culkin recordó que conoció al llamado Rey del Pop cuando interpretaba el ballet “El cascanueces” en Nueva York, según publica El Comercio.

“Él vino tras bambalinas antes del espectáculo. Amaba el baile, era un hombre de baile. Vino detrás del escenario con Donald Trump, porque eran amigos en ese entonces. Recuerdo que me miró como si me conociera de algún lado. Me dijo que me había visto en ‘Uncle Buck’ y que le había parecido gracioso”, explicó el actor, a quien luego Michael Jackson contactó tras el éxito de la primera entrega de “Mi pobre angelito”, “él fue mi mejor amigo por parte importante de mi vida. Fue una amistad legítima, nunca hubo nada raro. Yo no quiero ponerme sicológico y analizarlo, pero es que para mí no era extraño andar con él. A él le gustaba estar con niños, era la forma en la que él era. No era raro para mí, su forma de ser era auténtica”, declaró Culkin.

Marc Maron le preguntó a Culkin si mantuvo contacto con Michael Jackson hasta el final de sus días, el actor explicó que continuaron hablando, pero que se frecuentaban menos luego de que el cantante se viera envuelto en un juicio por acusaciones de pederastia.

También le preguntó cómo era su relación actual con los hijos de Michael Jackson, Culkin dijo que era buena, pero acto seguido hizo una aclaración sobre Paris Jackson, quien es la más cercana a Macaulay de los tres herederos del desaparecido cantante.

“Voy a advertirte ahora, soy muy protector con ella, así que simplemente cuídate. Soy un libro muy abierto cuando se trata de otras cosas, pero no con ella, ella es muy querida para mí. Solo quiero hacerte saber que si queremos comenzar a recorrer ese camino va a ser un callejón sin salida, ya sabes, pero lo digo por el hecho de que la quiero mucho. Ella es alta, hermosa e inteligente. Es genial”, declaró Culkin sobre la joven de 19 años.