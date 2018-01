La famosa conductora televisiva Oprah Winfrey estimó que no tiene "el ADN" necesario para convertirse en presidenta de Estados Unidos, en una entrevista concedida tres semanas antes de su impactante discurso en la ceremonia de los Globos de Oro.

"No es algo que me interese. No tengo el ADN para ello", dijo la multimillonaria en una entrevista a la revista In Style publicada este jueves, al ser consultada sobre la posibilidad de una candidatura presidencial para 2020.

Los rumores sobre las aspiraciones políticas de la periodista, actriz y exitosa empresaria demócrata de 63 años se extendieron como reguero de pólvora tras su emotivo e inspirador discurso al recibir el premio honorífico Cecil B. De Mille en la ceremonia de los Globos de Oro el 7 de enero.

En su elocuente discurso, que entrelazó profundas reflexiones sobre género, pobreza y raza, Oprah anunció "un nuevo día en el horizonte" para niñas y mujeres tras el escándalo de denuncias de acoso y agresión sexual que sacude Estados Unidos.

"Durante demasiado tiempo, las mujeres no han sido escuchadas o no se les ha creído si se atrevían a contar la verdad sobre estos hombres. ¡Pero su tiempo ha terminado!", expresó entonces Oprah.

Muchos vieron en esos nueve minutos un punto de inflexión en su vida pública, aunque esa misma noche repitió una y otra vez que no tenía intención de lanzarse a la política.

Pero luego su pareja de larga data, Stedman Graham, sugirió que puede ser persuadida. "Dependerá de la gente", indicó al diario Los Angeles Times. "Absolutamente lo haría".

Oprah "está intrigada por la idea" de lanzarse a la presidencia, dijo asimismo tras el discurso su mejor amiga, Gayle King, al canal de televisión CBS.

Aunque 64% de los estadounidenses tienen una opinión favorable de la popular Oprah, solo 35% desean que se presente a los comicios de 2020, según un sondeo realizado tras el discurso por la radio pública NPR/Marist Poll entre 1.350 adultos.