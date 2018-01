Ahora atacan a Justin Timberlake

Luego de reiterar el abuso que sufrió a manos de Woody Allen, Dylan Farrow, la hija adoptiva del director y la actriz Mia Farrow, acusó en Twitter a Justin Timberlakee de tener una doble moral por haberse sumado al movimiento TIME’S UP durante la pasada entrega de los premios Globo de Oro.

Timberlake, quien trabajó con Allen en su más reciente película, La Rueda de la Maravilla - 35%, asistió a la ceremonia en un traje negro y con un pin con el nombre de la causa que pretende concientizar sobre las inequidades de género en la industria fílmica, pero en general en el ámbito laboral.

El cantante hizo un tuit en el que pedía que le explicarán el significado de una expresión en inglés que habla sobre la incongruencia entre querer dos cosas diferentes al mismo tiempo y Farrow aprovechó para expresar su opinión sobre la actitud disonante del actor.

“Pregunta aleatoria: ¿alguien me podría explicar, por favor, el significado del dicho ‘quieres tu pastel, pero también te lo quieres comer’?, ¿qué más puedo hacer con un pastel?

La hija de ambas estrellas del cine respondió explicando que se trata de un refrán que alerta sobre cómo no puedes tener dos cosas al mismo tiempo y tomó la oportunidad para señalar lo que a ella le parece una incongruencia en el comportamiento del famoso cantante. El refrán significa, por ejemplo, que no puedes apoyar el movimiento TIME’S UP y alabar depredadores sexuales al mismo tiempo. No puedes mantener tu credibilidad como activista (osea, tener el pastel) y, al mismo tiempo, alabar a un depredador sexual (osea, comerte el pastel).