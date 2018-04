Como una historia sacada de una telenovela mexicana, la actriz y modelo nicaragüense Ester Jirón recuerda que a la corta edad de 6 años veía en compañía de su hermana diferentes series y novelas que la convencieron a decidir su profesión, ya que su mayor aspiración era aparecer algún día en la pantalla grande.

A los 8 años hizo actuación y modelaje para diferentes empresas nacionales que promocionaban artículos de belleza. Tiempo después, a los 16 viajó a Miami y audicionó para un programa en Telemundo, esa fue su primera victoria, “Estuve en una temporada de una novela que se llama ‘Pecados’ y, posteriormente, me eligieron para ser parte del programa ‘Not Quite Girls’”, comentó.

Luego de sus dos primeras experiencias en la actuación profesional, Jirón participó en la película “Run cholo run” y “A Penny for your thoughts”, también ha participado en la serie “Luke Cage” y “Master of none”, series que están disponibles en Netflix, sin embargo, su mayor éxito fue actuar junto a Robert De Niro y Harvey Keitel en la película “The comedian”.

Pero la suma de todos sus éxitos no han sido por la buena suerte, esta joven, quien actualmente radica en Manhattan, Nueva York, junto a su esposo un actor australiano, reconoce que no fue fácil comenzar a ver sus sueños materializarse, “Si no fuera por mi familia no habría podido ir a Los Ángeles, ahí estuve varios años trabajando como mesera, también limpié baños para poder quedarme allá, es en ese momento donde te das cuenta que hay que sacrificar bastantes cosas por amor al arte”, expresó.

Esta apasionada del gimnasio mostró su angustia por los jóvenes nicaragüenses que tienen gran potencial en la actuación, dado a que en el país no se ha desarrollado una industria de cine nacional, “si están seguros que desean actuar hay que hacer algo con los recursos que se tienen. Pueden formar algún canal en las redes sociales donde estén conectadas todas las personas que les gusta la actuación y escribir guiones, hacer sketches y tener ese grupo para que se apoyen, porque si alguna vez por casualidad llega a Nicaragua algún actor o director de cine eso es lo que pueden presentarle, ese es su trabajo”, aconsejó.

Multifacética

Además de haber estudiado actuación en los Estados Unidos, esta artista bilingüe estudió Nutrición en el mismo país y obtiene ingresos por medio de su canal de YouTube, en el que brinda consejos sobre una adecuada alimentación. De igual forma, Jirón es una reconocida youtuber de belleza y maquillaje con más de 2 mil suscriptores y con más de 15 mil seguidores en Instagram.

Proyectos

Actualmente fue seleccionada para participar en una serie que será dirigida por Dominique Colon y a finales del año será parte del reparto de una película de Elaine del Valle.

La artista dijo que a largo plazo desea poder ofrecer cursos gratuitos de belleza a mujeres nicaragüenses abusadas y realizar un festival de cine en Granada.