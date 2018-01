El cantautor Alex Cuba, candidato a un Grammy mañana en Nueva York, aseguró que es "increíble" haber sido nominado por tercera vez con una producción independiente y asegura que prefiere "no pensar" en el premio y concentrarse en disfrutar la ciudad.

"Es algo increíble haber sido nominado siendo independiente" en el apartado de la música latina, dijo a Efe en una entrevista telefónica el intérprete cubano, ganador de cuatro Grammy latinos.

Cuba compite en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino con su más reciente trabajo "Lo único constante", que salió al mercado en abril del 2017, con el que rinde tributo a los cantantes de Filin.

La ceremonia de entrega del premio Grammy se realizará el domingo en el Madison Square Garden donde Shakira, Juanes, Natalia Lafourcade y La Saanat Cecilia compiten en la misma categoría.

"Intento no pensar en ello. El sentimiento ganador lo tengo por la nominación. Es una victoria", agregó el cantautor, quien dice prefiere por el momento disfrutar de la ciudad junto a su familia "sin pensar qué pasará" el domingo.

"Suceda lo que suceda, voy a estar contento", argumentó el artista, que considera que la nominación es también un tributo al movimiento del Filin cubano, con el que creció en su país porque su padre Valentín Puentes, músico, es un enamorado de ese género, que trascendió la escena nacional para ser interpretado por innumerables artistas.

Recordó que su padre acompañaba con su guitarra "a cuanto exponente del Filin había en la localidad e indiscutiblemente influyó mi música a gran nivel. Se escucha en la forma en que las compongo, el repertorio de acordes, en mis armonías".

Alexis Puentes, su verdadero nombre, dijo además que tras la ceremonia de los Grammy continuará con la promoción del disco, su gira en Canadá y varias colaboraciones de sencillos que lanzará este año, una con el cantautor y actor mexicano Mané de la Parra con quien grabó el tema "Aprendí amar".

También trabaja con el puertorriqueño Sie7e con quien graba una "inmensa canción" titulada "Suspendidos en el tiempo" de la que dijo tiene mucho ritmo, "un baile increíble", que busca lanzar en abril "para empezar a calentar el verano".

"Aunque no dejará de hacer discos, voy a explorar este año el lanzar sencillos. Me urge como creador no aguantar mi creatividad, ponerla en un rincón hasta que tenga todo un disco y luego al final mostrarlo al público. Quiero ver qué sucede", indicó.

"Siempre es un poco incómodo para un creador hacerlas esperar (sus canciones) a la velocidad que el público consume música con la red y los servidores digitales. Creo que es más honesto y efectivo lanzar las canciones con frecuencia", argumentó.

De acuerdo con Cuba, una de las responsabilidades del artista es mantener a sus seguidores sorprendidos, "adivinando qué es lo próximo que vas a lanzar".

"Eso me llena de ilusión porque una nueva propuesta es a lo que siempre apunto, lanzar algo novedoso, empujarme artísticamente", agregó.

En su pasado disco "Healer", que salió al mercado en 2015 y que le valió un Grammy Latino por Mejor Álbun Cantautor, Cuba contó con cinco artistas invitados en su proyecto.