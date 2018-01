Berenice Quezada aclara polémica

Desde hace un par de días se ha especulado en las redes sociales que la actual Miss Nicaragua, Berenice Quezada, cedió una página de Facebook, que alcanzaba miles de likes, a la candidata a Miss Nicaragua 2018, Daniela Garzón, originaria de Muelle de los Bueyes; en una entrevista con el El Nuevo Diario la actual reina de belleza explicó sobre esta polémica.

En las redes sociales se habla que cediste tu cuenta a Daniela Garzón ¿qué opinás sobre esto?

Sinceramente, yo me acabo de dar cuenta, no sabía, unos amigos me acaban de informar, incluso estuve en la gala oficial de la presentación de las candidatas a la corona y no me daba ni cuenta.

En internet circula una captura de pantalla donde dice que la página Berenice Quezada - candidata a Miss Nicaragua 2017 cambió su nombre a Daniela Garzón – Candidata a Miss Nicaragua 2018 ¿cómo explicás esa situación?

Cuando yo fui candidata solo tuve una página, que era oficial, hubo un momento donde personas crearon páginas con mi nombre, pero yo siempre he manejado solo mi página, no tengo idea de esa página ni quién pueda administrarlas.

En una ocasión la organización Miss Nicaragua me etiquetó en una de esas página creyendo que era la mía y entonces esa página empezó a ser seguida y llegó a tener más de 20 mil likes, cuando yo me percaté de eso le mandé una captura de mi página oficial a la organización, entonces esa situación se controló.

Se rumoraba que por la cercanía geográfica entre ustedes dos podía existir algún tipo de afecto ¿Es así?

Yo a ella la conocí hasta que entró al certamen. En realidad, yo supe que era de Muelle de los Bueyes porque me lo dijeron.

Entonces, ¿Daniela Garzón y vos no son amigas?

A todas las muchachas les hablo y a todas las aconsejo. A las únicas que conocía desde antes del concurso era a la Adri, (Adriana Paniagua) a Ingger porque estudiamos juntas y a Sandra.

¿Cuál creés que haya sido el objetivo del administrador de esa página?

Tal vez es alguien que la conoce a ella o que la admira y se la quiso dar en apoyo a ella.

¿Y no creÉs que esa persona que administra ese fanPage haya querido dañar a Daniela o a vos?

La verdad es que las personas hacen muchas cosas sin pensarlo, tal vez por creer hacer el bien, dañan.

¿Qué opinás sobre la preparación de las 13 jóvenes aspirantes a tu corona?

Las vi muy bien, todas están luchando por la corona. Hay muchachas que nunca han participado en un concurso de belleza y es entendible los nervios, pero se ve que tienen ganas, sé que lo están disfrutando al máximo.