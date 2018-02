Guillermo del Toro triunfa en los premios del Sindicato de Directores

El cineasta mexicano Guillermo del Toro triunfó hoy en los premios del Sindicato de Directores (DGA, por sus siglas en inglés) al lograr el premio a la mejor dirección de una película gracias a "The Shape of Water".

Del Toro se impuso en el galardón más cotizado de la noche a los también nominados Greta Gerwig ("Lady Bird"), Martin McDonagh ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"), Christopher Nolan ("Dunkirk") y Jordan Peele ("Get Out").

"La inclusión es necesaria por la sencilla razón de que no estamos oyendo todas las historias que deben ser oídas", dijo Del Toro en su discurso de agradecimiento. "Si las películas son buenas, ¿os podéis imaginar si oyéramos el cien por cien y no el cincuenta por ciento de las voces?", añadió el realizador mexicano.

Tras los Globos de Oro, en los que no hubo ninguna directora nominada, creció en Hollywood la polémica sobre la discriminación a las mujeres en unos meses, además, marcados por los escándalos de agresiones sexuales machistas y por la irrupción de los movimientos "Me Too" (Yo también) y "Time's Up" (Se acabó el tiempo).

Del Toro continúa su marcha triunfal en la temporada de premios, ya que ganó a principios de enero el Globo de Oro al mejor director y también está nominado en la misma categoría para los Óscar, que se entregarán el próximo 4 de marzo.

Los premios del Sindicato de Directores suelen ser un buen termómetro dentro de la temporada de premios para calibrar lo que pueda suceder en los Óscar.

En los últimos diez años, todos los que ganaron el galardón al mejor director en los premios DGA repitieron a continuación en la misma categoría de los Óscar con el año 2013 como excepción, cuando Ben Affleck ganó por "Argo" en los reconocimientos del Sindicato de Directores pero fue Ang Lee quien se llevó el gato al agua en los Óscar por "Life of Pi".

"The Shape of Water" es la gran favorita para los Óscar con 13 candidaturas, de las cuales tres corresponden directamente al mexicano: mejor director, mejor guión original (con Vanessa Taylor) y mejor película (como productor, junto a J. Miles Dale).

En la 70 edición de los premios del Sindicato de Directores, cuya gala se celebró hoy en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, Jordan Peele se hizo con el premio al mejor director de una ópera prima por "Get Out".

Matthew Heineman consiguió el premio al mejor director de un documental por su labor en "City of Ghosts", mientras que el veterano cineasta Michael Apted recibió el galardón honorífico del sindicato.

En cuanto a los reconocimientos de la pequeña pantalla, Jean-Marc Vallée obtuvo el galardón al mejor director en una miniserie o película televisiva por "Big Little Lies", Beth McCarthy-Miller se alzó como vencedora en el apartado de mejor comedia por "Veep", y Reed Morano se llevó el reconocimiento en la categoría de drama por "The Handmaid's Tale".