Dos gardenias”, “Almohada”, “El reloj”, “Virgen de medianoche”, “Júrame” y muchos boleros latinoamericanos serán interpretados por sexta ocasión en el Festival Internacional del Bolero, que se celebrará una vez más en nuestro país, gracias a la organización de Camerata Bach y el Teatro Nacional Rubén Darío (TNRD).

Será una serie de conciertos que, sin duda alguna, los nicaragüenses disfrutarán y que reúne a artistas nacionales y extranjeros para cantar en un mismo escenario las melodías románticas que despiertan los sentimientos más puros de los enamorados, en un homenaje al intérprete, Adolfo Obando Silva.

En esta ocasión, por primera vez se contará con la participación de República Dominicana (Niní Cáffaro) y Japón (Nobuyo Yagi), dos artistas de larga trayectoria a nivel mundial. Asimismo, estarán presentes los panameños Manuel Corredera y Any Tovar, Ángela Bendeck, de Honduras; el costarricense Allan Guzmán, Rocío Recinos, originaria de Guatemala, Gibrann, de México; Ademir Barbosa, de El Salvador; el cubano Antonio Guzmán Rodríguez y el colombiano Fabián Cárdenas. Definitivamente será un elenco de artistas que aman los boleros y darán lo mejor de sí en cada presentación.

Con este festival, según Ramón Rodríguez, director general del TNRD, se fortalecen los lazos de amistad entre las nacionalidades que cada año participan, con el fin de destacar las letras que siguen en el recuerdo de muchos, que cuentan mil historias de pasiones y desencuentros. Las eternas.

“Estamos muy contentos de dedicarle este Festival a una persona (Adolfo Obando Silva) que ha dejado todo su corazón por más de setenta años en los escenarios nicaragüenses. Un hombre que inició su carrera musical a los 16 años y ha venido contribuyendo a este género tan lindo como es el bolero, que ha sido parte integral de su repertorio”, dijo Rodríguez, quien resaltó el apoyo y amistad que existe por las diversas embajadas que están apoyando esta actividad.

La delegación de Nicaragua, también enamorará con los eternos boleros gracias a la interpretación del grupo Los Clarineros, el trío Los Juglares, Álvaro Villagra, Rebecka Molina, Luis Enrique Mejía Godoy, Laureano Ortega, Adilia Gutiérrez, Dagoberto Palacios y la orquesta Camerata Bach.

El homenajeado Adolfo Obando Silva, dijo no ser un orador, “pero voy a expresar lo que siento. Primera vez que se me atributa un homenaje. Yo inicié mi carrera musical a los 22 años, y a esta edad (86 años) todavía hay un poquito de carreta. Un saludo especial a todos los embajadores. Me siento emocionado, yo no sé cómo agradecerle a todos este homenaje. Pero sí les puedo decir algo. Lo que voy a hacer lo hago de corazón”.

Edwin Castro, diputado sandinista, agradeció la labor que realiza Ramón Rodríguez al organizar un evento donde se muestra el talento de tantos artistas nicaragüenses y extranjeros, que es compartido con personas de diferentes departamentos, demostrando de esta manera la hermandad que existe en América.

Gira de conciertos

Los conciertos en homenaje a Adolfo Obando Silva inician el viernes 9 de febrero y culminan el miércoles 14. Cada día habrá tres presentaciones simultaneas en diferentes ciudades del país.

El 9 de febrero, una delegación de artistas se presentarán en la Plaza de la Cultura en Masaya, otro grupo cantará frente al Hotel Las Mercedes en León y en el Teatro Municipal en Matagalpa. Al día siguiente cantarán en el atrio de la Basílica de San Sebastián en Diriamba, en la Plaza de la Independencia en Granada y en el Restaurante La Quinta en Juigalpa.

Los artistas viajarán a Diriá el domingo 11, y se presentarán en la Plaza Cívica, otro grupo de músicos cantarán en el Malecón de San Carlos- Río San Juan y en el Parque de Nandaime.

Gala oficial

La gala oficial donde estarán presentes todas las delegaciones de países invitados en este VI Festival Internacional del Bolero, será el martes 13 de febrero, donde realizarán un concierto majestuoso y único, con el acompañamiento inigualable de la orquesta Camerata Bach.

El espectáculo que reúne a talentosos artistas nacionales y extranjeros se llevará a cabo en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío (TNRD). Las entradas están a la venta en la Taquilla y puede adquirirla a 250, 200 y 150 córdobas.

Último día

Culmina el VI Festival Internacional del Bolero en una presentación en Galerías Santo Domingo el 14 de febrero. Todos los conciertos en los departamentos son gratuitos.