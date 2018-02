Dueña de tienda le responde a Vicente Castellón

La joven empresaria Ivania Torres, señalada ayer por el diseñador Vicente Castellón, de copiar uno de sus diseños, reaccionó ante la denuncia afirmando que su negocio (Ivy Boutique) tiene 10 años de existir.

Torres señaló que es lamentable que se haya tenido que conocer con Castellón de esa manera, reiterando que ella admira y respeta su trabajo como diseñador, pero que no necesita disculparse porque ella no le ha copiado su estilo.

La joven explicó que la tendencia de vuelos en las blusas es un estilo universal. “Con base a las fotos que él presentó, las piezas no son iguales y por lo tanto no debió acusarme de plagio en las redes sociales, es lógico que sus amigos y seguidores le apoyen y le digan que si son exactas, pero son totalmente diferentes. Las mangas y cuellos en ambas prendas son estilos casi universales, sin embargo los cortes y largos de las blusas y del mismo vuelo no tienen que ver una con la otra. Las telas totalmente diferentes”, dijo.

Torres indicó que cuando unoquiere buscar coincidencias siempre las puede encontrar. “Su anuncio tiene dos modelos... mi anuncio es muy típico de mis publicaciones porque no sé si él sabrá que tengo una hermana gemela”.

En su trayectoria como empresaria y emprendedora en el ramo de la moda, Torres también ha brindado espacio en su tienda para que diseñadores locales coloquen sus productos.

Torres finalizó aseverando que cada persona tiene derecho de defender su trabajo. “no soy culpable de haber cometido el delito del que me acusa el señor Vicente Castellón, seguiré trabajando para complacer a mis clientas y aportando mi grano de arena para promover el diseño nacional.”, concluyó.