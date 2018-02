Miss Teen va tras la corona universal

Miss Teen Nicaragua 2017, Idania Flores está a punto de poner en práctica todo lo aprendido durante este período de preparación como reina adolescente. La próxima semana comienza el Teen Universe en el que participarán candidatas de República Dominicana, Estados Unidos, Filipinas, Puerto Rico, entre otros.

A Miss Teen no le interesa ser viral

“Me siento feliz, tranquila, en paz. Estoy confiando en que Dios me dé la sabiduría para representar muy bien a Nicaragua”, dijo la joven en entrevista con El Nuevo Diario.

Flores señaló que está dispuesta a entregar lo mejor de ella. “Me he enfocado en cumplir con mis responsabilidades que he tenido con la corona y en aportar en lo posible en actividades de beneficio social. También me he enfocado en mi desarrollo como persona”, contó.

“Estoy feliz con la organización Miss Teen Nicaragua porque me ayudó a conocer mis debilidades y fortalezas. Aprendí a amar mi país y a valorar a las personas”.

Flores ha recibido entrenamiento en clases de pasarela con el instructor Óscar Zelaya, también se ha preparado en proyección personal con René Blanco, clases de etiqueta. Asimismo ha perdido el temor a las cámaras gracias a su participación en la revista Primera Hora, de Canal 2. “Lo más rico en aprendizaje ha sido el conocerme a mi misma”, detalló la Miss Teen.

La competencia

Teen Universe se realizará nuevamente en Nicaragua y la competencia comienza oficialmente el 14 de febrero. Cada candidata será recibida por las sedes diplomáticas del país. Esa noche serán las preliminares y presentación de trajes nacionales.

Al día siguiente harán turismo por Managua. Los próximos días incluye ensayos, competencia de danzas mundiales y la gala de coronación, el 17 de febrero, en el Teatro Nacional Rubén Darío.