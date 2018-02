Camila Cabello sale con Shawn Mendes

Según el portal de E!, el corazón del cantante Shawn Mendes parece haber encontrado dueña.

Luego de haber sido visto, de manera sumamente romántica, junto a la modelo Hailey Baldwin, sus fans habían tirado por completo aquellos rumores que alguna vez lo unieron a Camila Cabello. El asunto entre Shawn y Hailey ocurrió a finales de 2017, pero bien dicen... Año Nuevo, vida nueva, ¿pareja nueva?

Camila podría ser prácticamente un hecho, o al menos así lo reportó The Blast tras compartir imágenes de una cena bastante tierna entre Cabello, Mendes y una tercera persona. De acuerdo con el medio, la cena ocurrió días antes de la ceremonia de los Grammys 2018, en Artichoke Pizza, en Nueva York.

Si bien esta podría ser una cena entre amigos, sin duda alguna las cosas cambian cuando dos de los invitados no dejan de tomarse de la mano o mirarse a los labios. Para prueba basta mirar las imágenes que los clubs de fans de los intérpretes de “I Know What You Did Last Summer” han compartido con demasiado entusiasmo en redes sociales.