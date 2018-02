The New York Times llega a los 2.64 millones de abonados en línea

The New York Times registró en el cuarto trimestre de 2017 una nueva subida de abonados en su edición en línea, llegando a los 2.64 millones de lectores, un aumento del 41.8% en sólo un año, según un comunicado del periódico publicado el jueves.

Después de haber sufrido una fuerte caída tras la toma de posesión del presidente estadounidense, Donald Trump, el rotativo aceleró de nuevo y ganó 157,000 abonados digitales en el último trimestre del año pasado, mejorando los periodos anteriores, en los que sumó 154,000 y 114,000.

Solamente en tres años, The New York Times ha triplicado el número de abonados a sus contenidos en línea, aunque ya no informa de sus suscriptores a la edición en papel.

Los abonos representan ahora el 60% de la facturación anual del grupo, contra sólo un tercio de la publicidad, tendencia que empezó a reflejarse a partir de 2012, año en el que los ingresos por publicidad bajaron por primera vez debajo del 50% de la facturación total.

Los ingresos totales por publicidad del año pasado cayeron un 3.8%. Al verlo en forma detallada, la edición impresa tuvo una caída de 13,9%, mientras que en el entorno digital la publicidad aumentó un 14,2%.

"Parece que nuestro modelo de negocios basado en suscripciones es una manera efectiva de apoyar nuestras ambiciones periodísticas", dijo el director ejecutivo, Mark Thompson, en el comunicado.

Si la facturación total aumenta un 7.7% en todo el año, hasta los 1,670 millones de dólares, el grupo cerraría 2017 con un beneficio neto de 4.2 millones de dólares.

Una compensación debida, en parte, a una pérdida neta de 57 millones de dólares en el cuarto trimestre, relacionada con una serie de pagos, principalmente pasivos relacionados con pensiones y el efecto impositivo tras la reforma fiscal aprobada recientemente por el Congreso.

The New York Times pronostica un aumento en los ingresos de suscriptores de entre un 5% y un 9% en el primer trimestre de 2018, combinado con una caída en los ingresos publicitarios también de entre un 5% y un 9%.