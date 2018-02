El cantante mexicano José José confirmó este jueves que está internado en un hospital en Miami y pidió privacidad a sus seguidores, tras dos días de especulaciones sobre su paradero y su estado de salud.

El intérprete de "Voy a llenarte toda" y "40 y 20" confirmó los rumores respecto a su arribo a Miami esta semana para internarse en una clínica.

"Estoy aquí en el Hospital de Coral Gables (en el sur de Miami) para continuar mi tratamiento. Pido privacidad en estos momentos para mí y para mi familia", dijo en un comunicado divulgado por la familia.

"El príncipe de la canción" llegó el miércoles de madrugada a Miami y desde entonces circuló toda clase de rumores sobre su salud, puesto que acababa de ser dado de alta de un hospital en México debido a una neumonía.

Un mes antes, en noviembre, le habían extirpado un tumor canceroso en el páncreas.

"No fue una recaída", dijo entonces su publicita Laura Núñez a Univisión. "No tiene metástasis, no tiene cáncer, está libre de todo. Simple y sencillamente el sistema inmunológico se le bajó y se prefirió traerlo que tratarlo en casa".

Su hija Marysol Sosa informó en Twitter el 31 de enero que su padre había sido dado de alta y estaba mejorando. La prensa mexicana señalaba entonces que José José, de 69 años, estaba extremadamente delgado y era incapaz de caminar.

No está clara la circunstancia que lo llevó a internarse en el hospital de Coral Gables. Su tercera esposa, Sara Sosa, dijo escuetamente a la prensa el miércoles que José José "está en buenas manos".